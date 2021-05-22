ABD'den Kripto Yatırımcılarına Darbe: Transferler Raporlanacak

ABD, kripto para transferlerini takip etmek istiyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın yayınladığı yeni rapor, İç Gelir Servisi’nin (IRS) kripto paralarla ilgili daha fazla ayrıntıyı bilme hakkına sahip olduğunu söylüyor. Bakanlık, kripto para piyasalarını ve işlemlerini görmek için yeni adımlar attığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni bir raporuna göre yönetim, hükümetin dijital para birimleri de dahil olmak üzere paranın nasıl hareket ettiğini görmesini kolaylaştıracak yeni şartlar koymak istiyor. Rapor, kripto para birimlerinin "önemli bir tespit sorunu" oluşturduğunu ve vergilerden kaçmak isteyenler tarafından düzenli olarak kullanıldığını belirtiyor.

Hazine Bakanlığı açıklamasında, "Kripto para birimi, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere geniş çapta yasa dışı faaliyeti kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturuyor" dedi.

Önerilen değişiklikler, kripto para borsalarında yatırım yapan veya para saklayan kişileri ele alıyor. Rapora göre yatırımcılar, hesaplarından geçen paranın "brüt giriş ve çıkışları" hakkında daha fazla bilgi rapor etmek zorunda. İşletmelerin ayrıca yeni raporlama gereksinimleri kapsamında 10.000 doların üzerindeki kripto para birimi transferlerini bildirilmesi isteniyor.

Raporda, "Kripto para birimi mevcut ticari işlemlerde küçük bir paya sahip olsa da bu tür kapsamlı raporlama, teşvik ve gelirlerin belirlenmesi için gerekli" ifadeleri kullanıldı.

ABD, kripto para transferlerini takip etmek istiyor

ABD'nin bu düzenlemesi, son bir ay içinde Bitcoin değerinin yaklaşık %25 oranında düştüğünü gören bazı kripto para birimi yatırımcılarını büyük olasılıkla üzecek.

Hazine Bakanlığı, varlıklı vergi mükelleflerinin, karmaşık planlar yaparak vergi ödemekten kaçabildiklerini belirtiyor. Hazine, bazı raporlama gereksinimleri olan, ancak hala yasal olmayan sanal para birimini denetim altına almak istiyor.

Hazine raporu, "Bu fırsatlar, özellikle gelir dağılımının en üst noktasında yer alan, karmaşık ortaklık yapılar oluşturan veya vergilendirilebilir varlıkları kripto paraya taşıma gibi sofistike stratejiler yoluyla vergiden kaçınanlar için mevcut" dedi.

Geçen yıl Bitcoin ve diğer dijital varlıkların değerindeki artışlar, piyasa manipülasyonu ve bilgisiz perakende yatırımları endişelerini tetiklediğinden dolayı ABD Senato'sunda büyük yankı uyandırmıştı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 2021′de kripto para birimi düzenlemesini en önemli öncelik haline geldiğini söylemişti.

Rapor, önümüzdeki 10 yıl içinde 700 milyar dolara varan vergi geliri getirecek olan IRS uygulamasını desteklemek için çok yıllık bir çabayı ayrıntılarıyla anlatıyor. Önerilen değişiklikler, eğer onaylanırsa, 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.