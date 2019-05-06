ABD, Lazer Silahıyla Birden Fazla Füzeyi Başarıyla Vurdu

ABD Hava Kuvvetleri, lazer silah sistemi kullanılarak birden fazla füzenin başarıyla imha edildiğini açıkladı. Savaş uçaklarına monte edilmek üzere tasarlanan sistem, 2016 yılından bu yana geliştiriliyor.

Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, lazer silah sisteminin testini ABD Ordusu'nun New Mexico'daki White Sands askeri tesisinde gerçekleştirdi.

Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHIELD) adı verilen sistem, yerden kullanıldı ve tek bir atışta birden fazla füzeyi vurmayı başardı. Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı komutanı Binbaşı General General Cool Cooley “Yönlendirilmiş enerji sistemlerine ve tehditlere karşı korunmak için büyük bir adım” dedi.

Yeni nesil silah sistemi, havadan havaya veya havadan havaya fırlatılan füzeleri vurmak için savaş uçaklarına monte edilmek üzere tasarlandı.

Lazer sistemi, hedefleme kontrol sistemi ve güç bölmesi olmak üzere üç ana bileşenden oluşan silah, düşman unsurlarına karşı etkili bir yöntem olarak dikkat çekmesine rağmen muhtemelen kusursuz olmayacak. Zira lazer sisteminden alınacak verim, hava durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

ABD Hava Kuvvetleri birkaç yıldır lazer silah sistemleri üzerinde çalışıyor. Söz konusu projeye 2016 yılında başlayan Hava Kuvvetleri, 2017 yılında sistemi tasarlamak ve test etmek amacıyla alanında lider havacılık şirketi Lockheed Martin ile sözleşme imzalamıştı.