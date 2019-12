ABD'li Generalden Işınlanma Açıklanması

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde Korgeneral rütbesiyle görev yapan emekli general Steven Kwast, ışınlanma açıklanması yaptı. ABD'li emekli general Kwast, bir insanı dünyanın herhangi bir yerine 1 saatten kısa sürede gönderecek teknolojilerinin olduğunu aktardı.

Hillsdale Koleji’nin Washington kampüsünde açıklamalarda bulunan Kwast, ışınlanma açıklaması ile gündeme oturdu. Kwast, ABD’nin insanı dünyanın herhangi bir noktasına 1 saatten kısa bir sürede transfer edilmesini sağlayan teknolojiye sahip olduğu iddiasını gündeme getirdi.

Teksas eyaletinde bulunan ve ülkenin önemli üslerinden San Antonio-Randolph Üssü Havacılık Eğitim Komutanlığı’ndan emekli general Steven Kwast, "Sözkonusu teknoloji, herhangi bir kişiyi dünyanın herhangi bir noktasından herhangi bir diğer noktasına bir saatten kısa sürede transfer edilmesi için mevcut teknolojilerin gelişmişi olmaksızın bağımsız bir teknoloji olarak tesis edilebilir." açıklamasını yaptı.

US Air Force General Steven L Kwast on the Tech of Space Force. Travel Anywhere on Earth in Under an Hour. pic.twitter.com/CmbDgihLKa