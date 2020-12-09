ABD'li Hava Yolu Şirketleri Yolcularını Evde Test Edecek

American Airlines evde COVID-19 test yapma fırsatı sunuyor. İki haftalık karantina süresinin önüne geçebilmek ve havalimanlarındaki yoğunluğu engelleyebilmek adına Koronavirüs testleri evde yapılabilecek. Evde Koronavirüs testi yapmanın maliyeti ne kadar?

American Airlines, yolculara iki hafta kadar süren karantinadan kaçınmalarına yardımcı olabilecek 129 dolarlık evde Covid-19 testleri sunmaya başladı. Hava yolculuğundaki virüs kaynaklı düşüşü toparlamak isteyen şirket, yurt içi seyahatlerde karantina süresini en aza indirmek istiyor.

American Airlines için testleri sağlayan şirket olacak LetsGetChecked, yolcuların uçuşlardan en az beş gün önce testleri sipariş etmelerini tavsiye ediyor. New York, Maryland ve Massachusetts dahil olmak üzere, yolcuların karantinaya alınmasını gerektiren herhangi bir eyalette rezervasyon yapan müşteriler, bu şekilde kolayca evde test yapabilecek. Şirket ayrıca testin alınmasının ardından 48 saat içinde sonuçların gönderilmesi gerektiğini aktarıyor.

American Airlines'tan evde COVID-19 testi yapma fırsatı

LetsGetChecked CEO'su ve Kurucusu Peter Foley, "American Airlines ile ortaklığımızdan ve proaktif güvenlik önlemlerini destekleme fırsatından son derece gurur duyuyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Evde yaptığımız COVID-19 testimiz, insanları sağlıklarında aktif bir rol üstlenmeleri için yetkilendirirken aynı zamanda bu zorlu dönemde seyahatlere güvenli bir şekilde geri dönmelerine izin veriyor."

American Airlines Müşteri Direktörü Alison Taylor, "Test ortaklarımızla uluslararası seyahatlere açılmaya yardımcı olmak için büyük adımlar attık ve benzer yurt içi seyahat çözümlerine olan ihtiyacın farkındayız" diyerek güvenli uçuşların tekrardan başlaması gerektiğine vurgu yapıyor:

"Seyahat gereksinimleri hızla gelişmeye devam ederken, genel olarak daha sorunsuz bir seyahat deneyimi için araştırmayı ve COVID-19 testi gerçekleştirme sürecini basitleştiriyoruz."

American Airlines haricinde diğer havayolları da ön kontrol testlerini başlattı. Ekim ayında United Airlines, iki haftalık karantinadan kaçınabilmeleri için Hawaii’ye giden yolculara ön kontrol testleri sunmaya başladı. Kasım ayında ise Newark Havayolu, New Jersey’den Londra’ya uçuşlarda ücretsiz testler sunmaya başlamıştı.