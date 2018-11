ABD'li Satanist Grup, Netflix ve Warner Bros’a Dava Açtı

Netflix'in yeni dizisi The Chilling Adventures of Sabrina (Sabrina'nın Tüyler Ürpertici Maceraları), bir satanist grubun tepkisiyle karşılaştı. Dizide cadı kabilesinin taptığı bir şeytani figürün, taptıkları Baphomet (şeytanı sembolize eden put) heykelinden çalındığını iddia eden Satanist Tapınak adlı grup, Netflix ve Warner Bros’a 50 milyon dolarlık dava açtı.

ABD’li Satanist Tapınak grubu, Netflix dizisinde yer alan tanrı figürünün kendi heykelleri olan Baphomet'ye (şeytanı sembolize eden put) benzediğini ve telif haklarının çalındığını iddia ediyor. Şikayet konusu olan heykel, dizide cadı kabilesinin taptığı şeytani Kara Lord'a ait. Dizide yamyamlık ve tapınmaya zorlama da kabilenin ibadet biçimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Satanist Tapınak grubu, dizide kendilerine benzeyen kabile üyelerinin şeytani düşmanlar gibi gösterildiğini belirtiyor. Grup ayrıca, tanrıları Baphomet’in de dizide karalandığını söylüyor. Satanist Tapınak’ın kurucularından Lucien Greaves, dizideki figür ve Baphomet'nin yan yana fotoğraflarını Twitter’da paylaştı ve "Karşılaştırmanız için" ifadesini kullandı.

For purposes of comparison... pic.twitter.com/AZJvmq1Cks — Lucien Greaves (@LucienGreaves) 30 Ekim 2018

2012 yılında ABD’de kurulan Satanist Tapınak grubu, "kilise ile devlet işlerinin ayrılması" için çalışmalar yürüttüğünü söylüyor ve Şeytanı "keyfi güç kullanımının karşıtı" olarak görüyor. Doğaüstü bir şeytana inanmadığını vurgulayan grup, "insanlar arasında iyilik, cömertlik ve empatiyi yaymak istediklerini" söylüyor.

Oklahoma’daki keçi başlı tanrı figürü Baphomet, Satanist Tapınak grubu tarafından internet kampanyasından toplanan parayla dikilmişti. Grubun ülke genelinde toplam 15 resmi tapınağı bulunuyor.

Netflix'in 10 bölümlük yeni dizisi The Chilling Adventures of Sabrina, yarı cadı yarı insan Sabrina Spellman'ın etrafında geçiyor. Çizgi romandan uyarlanan bu karakter, 1996-2003 yılları arasında yayımlanan Sabrina dizisiyle Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ancak Netflix'in uyarlaması bizim bildiğimiz Sabrina'dan çok daha karanlık bir arka planda geçiyor.