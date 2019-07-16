ABD'li Şirketler Gelecek Ay Huawei ile Ticarete Devam Edecek

Amerikan hükümetinin Huawei'ye parça satmaya devam etmek isteyen şirketlerin lisanslarını onaylamaya hazır olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre Huawei ile ABD arasındaki buzlar eriyor.

ABD'li Şirketler Huawei'ye Parça Satabilecek

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir ABD yetkilisi yaptığı açıklamada "Amerikan hükümeti, Huawei'ye parça satmaya devam etmek isteyen şirketlerin lisanslarını onaylamaya hazır." dedi.

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı G20 zirvesindeki görüşmeler sonucunda olumlu kararlar almışlardı. G20 zirvesinde alınan bu kararların ardından ABD Ticaret Bakanlığı'nın, Çinli teknoloji devi ile ticaret yapmak isteyen Amerikan firmalarına özel lisanslar vermeye başlayacağı haberleri gelmeye başladı.

Bu lisansların neye dayandığına dair çok fazla ayrıntı bulunmamakla birlikte, tüm bileşenlerin diğer pazarlarda kolayca bulunabilmesi ve ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturmaması konusunda kilit bir gereklilik bulunmakta.

2019 yılının ikinci yarısına doğru ilerledikçe, Huawei ile ABD arasında yaşanan sorunların çözülmeye başlandığı görülmekte. Konu hakkında detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Huawei'in önümüzdeki ay ABD'li şirketlerden parça alabilecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!