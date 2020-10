ABD'li Siyasetçi HasanAbi ile Twitch Yayınlarına Başlıyor

ABD'li siyasetçi HasanAbi ile Twitch yayınları yapacağını duyurdu. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler siyasilerinin başında gelen New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez, Young Turks isimli internet yayınıyla tanınan HasanAbi lakablı Hasan Piker ile birlikte Among Us oynayacağını söyledi.

2014 yılında Demokrat Parti adayı olarak New York'u temsil etme hakkı kazanan Alexandria Ocasio-Cortez, 2014 yılındaki seçimlerden başarıyla çıktıktan sonra ABD'nin en genç Temsilciler Meclisi üyesi olmuştu. Mecliste ve sosyal medyada geliştirdiği başarılı söylemler sonrasında ABD'nin en çok konuşulan siyasilerinden biri olmayı başaran Ocasio-Cortez, hakkı sayılır bir kitleye erişmişti.

Yakın zaman önce kişisel Twitter hesabı üzerinden, "Benimle Twitch üzerinde Among Us oynamak isteyen var mı?" şeklinde bir paylaşım yapan Alexandria Ocasio-Cortez, sonunda yanına alacağı isimleri belirledi. Bugün yaptığı paylaşımla birlikte AOC kısa ismini kullanan siyasetçi, HasanAbi ve Pokimane takma isimli Twitch yayıncılarıyla Among Us yayınlarına başlayacağını belirtti.

Anyone want to play Among Us with me on Twitch to get out the vote? (I’ve never played but it looks like a lot of fun) — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 19, 2020

ABD'li siyasi HasanAbi ile Among Us oynayacak

Cenk Uygur tarafından 2002 yılında kurulan ve ABD'nin internet üzerinden yayın yapan en popüler haber mecralarından biri olmayı başaran The Young Turk ile ünlenen Hasan Piker, sonrasında Twitch platformuna geçmişti. Özellikle YouTube üzerinden on milyonlarca kişiye ulaşan The Young Turks, farklı programlarla genişlemeye devam ederken, Fusion ismini verdikleri seride, Hasan Piker de yer almış ve kendini tanıtma fırsatı bulmuştu.

The Young Turks programının kitlesi gün geçtikçe büyürken, programın yaratıcısı Cenk Uygur, 3 Kasım'da düzenlenecek seçimler öncesinde Temsilciler Meclisi üyeliğine dahi aday olmuştu. Programla ilişkisi biten Hasan Piker ise yayınlarına Twitch üzerinden devam etme kararı almıştı.

Alexandria Ocasio-Cortez'in AOC isimli Twitch kanalı üzerinden yapılacak Among Us yayınlarıyla birlikte kitlesini genişletmesi muhtemel olan HasanAbi, zaman zaman Türkiye'nin ABD'deki lobi faaliyetlerine dahi yardımcı oluyordu. Among Us yayınlarıyla birlikte daha büyük bir kitleye hitap etmesi muhtemel olan Hasan Piker, siyasi yorumlarına ise kişisel Twitter hesabı üzerinden devam ediyor.