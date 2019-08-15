ABD'li Teknoloji Devleri, Fransa'nın Vergi Planına Karşı İfade Verecek

ABD’li teknoloji devleri Google, Facebook ve Amazon, Paris hükümetinin dijital vergi planı hakkında Fransız senatosunda görüşlerini bildirecek.

Daha önce bildirdiğimiz gibi 12 Temmuz’da Fransız senatosu, ülkede faaliyet gösteren küresel teknoloji şirketlerinden yıllık bazda yüzde 3 oranında vergi alınmasını öngören yasayı onaylamıştı.

Fransa’nın ABD’li teknoloji devlerini hedef alan yeni vergi düzenlemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Paris hükümetine yönelik en kısa zamanda önemli bir karşı eylemde bulunulacağını söylemişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi büyük teknoloji devlerini kapsayan ve "GAFA" olarak adlandırılan dijital vergi planının, ilk yılında 500 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor.

Google’ın politika danışmanı Nicholas Bramble, söz konusu vergi düzenlemesinin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) kazanımlarını baltalayacağını söyledi.

Amazon ve Facebook ise Reuters ’a yaptıkları açıklamada, Fransa’nın dijital vergi düzenlemesinin kendi iş modellerinde önemli sorunlara neden olabileceğini belirtti.

Reuters ’ın sayfalarına taşıdığı rapora göre, Amazon, Facebook, Apple, Google ve diğer şirketleri temsil eden Bilgi Teknolojileri Endüstrisi Konseyi, önümüzdeki hafta içinde, vergi planının ne gibi sıkıntılar yaratacağı konusunda Fransız senatosunu ikna etmeye çalışacak.

Küresel teknoloji şirketlerinin Fransa’da elde ettikleri gelirlerin yüzde 3’ü oranında vergilendirilmesini öngören düzenlemenin 2021 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.