ABD’li Teknoloji Devleri, Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Hesap Verecek

ABD İç Güvenlik Komitesi Başkanı Bennie G. Thompson, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısına dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ilgili Facebook ve YouTube gibi küresel internet şirketlerine bir mektup gönderdi.

Geçtiğimiz hafta, Brenton Tarrant adında aşırı sağcı bir terörist tarafından Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki bir camiye düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Tarrant’ın Facebook’ta canlı olarak yayınladığı saldırı, ilk 24 saatte milyonlarca kişi tarafından paylaşılınca ne yazık ki kısa sürede viral haline geldi. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Facebook, saldırı anına ilişkin 1,5 milyon videonun platformdan kaldırıldığını söylemişti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, YouTube CEO'su Susan Wojcicki, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Microsoft CEO'su Satya Nadella'ya bir mektup gönderen Thompson, bu ve benzeri terör saldırılarının internette hızlı bir şekilde dolaşıma sokulmasından dolayı büyük endişe duyduğunu belirtti.

🚨 NEWS 🚨 After the #NZMosqueShootings, & the shooter's concurrent live-stream of the attacks, Chairman @BennieGThompson wrote to tech CEOs urging them to prioritize immediate removal of violent terrorist content, including that of far-right, domestic terrorists.



Full letter 👇🏽 pic.twitter.com/kyWiPjiZNM