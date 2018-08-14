ABD’li Teknoloji Devlerini Zor Günler Bekliyor

Apple, Amazon, Google, Facebook ve diğer ABD’li teknoloji titanları, Hindistan’daki yeni çevrimiçi satış regülasyonları nedeniyle büyük zorluklar yaşayabilir.

Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş ve mobil pazarlarından birisi olan Histandan, yerli şirketlerin rekabet gücünü artırmak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Ancak söz konusu yasalar ABD’li firmaların başını bir hayli ağrıtabilir.

The Wall Street Journal gazetesine göre yeni kurallar, Hindistan'ın dış rekabete nispeten açık olmasına rağmen, yabancı teknoloji devleri için düşmanca bir ortam oluşturabilir.

Düzenlemede şu maddeler yer alıyor:

Hintli girişimlere öncelik verecek bir piyasanın oluşturulması.

Hintli kullanıcıların verilerinin yalnızca Hindistan'da depolanması ve yabancı teknoloji şirketlerinin reklam faaliyetlerinin denetlenmesi.

Online perakendede hüküm süren yabancı mülkiyetin kontrol altına alınması.

Yabancı e-ticaret şirketlerinin envanter sayısının sınırlanması, ancak bu kısıtlamadan Hintli ürünleri satan Hindistan merkezli şirketlerin etkilenmemesi.

Henüz taslak halinde olan bu düzenlemelerin ne zaman yasalaşacağı belli değil, ancak yerel basında çıkan haberlere göre, yeni kurallar çok eleştirildiği için hükümet yetkilileri tarafından hala gözden geçiriliyor.

eMarketer verilerine göre, Hindistan'daki e-ticaret pazarı 2018 yılında 32 milyar dolar değere ulaşacak. Bu rakam, Amazon’un yıllık gelirinin 258,22 milyar dolar olduğunu düşününce bir hayli ufak kalıyor, ancak asıl bakılması gereken nokta rakamsal anlamdaki büyüme. Hindistan’daki e-ticaret satışları, sadece bu yıl yüzde 31 artış göstererek Çin ve Endonezya’nın arkasına yerleşti.

Hindistan'ın büyük e-ticaret şirketi Flipkart, 16 milyon dolar karşılığında Walmart tarafından satın alınmıştı. Son olarak Hintli genç milyarder ve e-ticaret ödeme şirketi Paytm’un kurucusu Vijay Shekhar Sharma, şubat ayında, küresel teknoloji şirketlerinin, Hindistan'ın interneti üzerinde hegemonya kurmalarına engel olunması çağrısında bulunmuştu.