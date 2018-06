ABD’li Ünlü Oyuncunun Tesla’sı Cayır Cayır Yandı!

ABD’li ünlü oyuncu Mary McCormack, eşine ait olan Tesla Model S’in California trafiğinde cayır cayır yandığı anın görüntülerini Twitter adresinden paylaştı. Videoda, Model S’in altından alevlerin yükseldiği görülüyor.

Daha önce birçok kaza haberiyle gündem olan Tesla Model S, yeni bir olayla daha manşetleri süslüyor.

Amerikalı aktrist Mary McCormack’ın eşinin sahip olduğu Model S, aniden yanmaya başladı. Bu ilginç olayı kişisel Twitter adresinden takipçileriyle paylaşan McCormack, Los Angeles’ın Santa Monica Bulvarı’nda seyir halinde giderken bir çiftin kendilerini uyarması sonucu aracı yol kenarına çektiklerini söyledi.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo