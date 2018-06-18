ABD’li Ünlü Oyuncunun Tesla’sı Cayır Cayır Yandı!

ABD’li ünlü oyuncu Mary McCormack, eşine ait olan Tesla Model S’in California trafiğinde cayır cayır yandığı anın görüntülerini Twitter adresinden paylaştı. Videoda, Model S’in altından alevlerin yükseldiği görülüyor.

Daha önce birçok kaza haberiyle gündem olan Tesla Model S, yeni bir olayla daha manşetleri süslüyor.

Amerikalı aktrist Mary McCormack’ın eşinin sahip olduğu Model S, aniden yanmaya başladı. Bu ilginç olayı kişisel Twitter adresinden takipçileriyle paylaşan McCormack, Los Angeles’ın Santa Monica Bulvarı’nda seyir halinde giderken bir çiftin kendilerini uyarması sonucu aracı yol kenarına çektiklerini söyledi.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo — Mary McCormack (@marycmccormack) 16 Haziran 2018

McCormack, beraberindeki bir tweetde bunun bir kaza sonucu olmadığını ve alevlerin bir anda ortaya çıktığını belirtti. Elektrikli otomobilin o anda otomatik pilotta olmadığını aktaran 49 yaşındaki oyuncu, olayda kimsenin yaralanmadığını söylerken, attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

“Santa Monica Bulvarı’nda olan olayda yaralı kimse yok! Eşime yardım eden çifte çok teşekkür ederim. Şükürler olsun ki üç küçük kızım var ve üçü de bu aracın içinde değildi! Yolu kapatan polis ve itfiaye ekipleri aracı söndürdükten ve durumu kontrol altına aldıktan sonra yolu tekrar kullanıma açtılar”

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla ise söz konusu olayı, “olağandışı bir şey” olarak tanımladı ve araştırıldığını söyledi. Model S’in bu şekilde yanmasına, aracın batarya sisteminde yaşanan bir arızanın sebep olduğu tahmin ediliyor.