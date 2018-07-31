ABD’li Ünlü Rapçi Canlı Yayında Silahlı Saldırıya Uğradı

Amerikan müzik dünyası ünlü rapçi XXXTentacion’un öldürülmesinin şokunu henüz atlatamamışken, bir başka rap sanatçısı Project Youngin kurşunların hedefi oldu.

Haziran ayında ABD'li ünlü rap şarkıcısı XXXTentacion'un öldürülmesi tüm dünyayı şoke etmişti. Gerek yaşantısı gerekse şarkılarıyla son dönemin en çok konuşulan sanatçılarından birisi olan genç rapçi, Miami'de arabasının içindeyken uğradı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu sarsıcı olayın artçıları henüz devam ederken, Project Youngin adıyla bilinen ünlü rap sanatçısı Rasheed Jamaal Hall, tıpkı XXXTentacion gibi otomobilindeyken kurşunların hedefi oldu.

Florida’da yaşanan olayda, 25 yaşındaki rapçi, yakın zamanda çıkaracağı albüm ile ilgili Instagram’dan canlı yayın yapıyordu. Elinde bir deste para olduğu görülen Hall, bir anda gelen silah seslerinden sonra telefonu elinden düşürdü. Telefonun yere düşmesinden dolayı o anda tam olarak nelerin yaşandığını bilemiyoruz, ancak art arda silah sesleri ünlü rapçinin ağır yaralanmış olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte Hall’un sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Hall’un kendisi gibi rapçi olan yakın arkadaşı Foolio ise sosyal medya paylaşımında, “Onun için öldü demekten vazgeçin” diyerek, arkadaşının hala tedavi altında olduğunu söyledi.

Florida polisi, olayın ardından çok kapsamlı bir soruşturma başlattı. 25 yaşındaki rapçinin saldırının asıl hedefi olup olmadığı ise yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.