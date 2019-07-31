ABD'li Yetkililer, İsteseler Bile Bitcoin'i Yasaklayamayacaklarını söyledi

Son dönemlerin en fazla tartışma yaratan konulardan birisi de kripto para birimleri oldu. Özellikle de Facebook şirketinin kendi kripto parası olan Libra'yı üretmek istemesi, büyük tartışmaların ortaya çıkmasına neden oldu. ABD senatosu bu konuyu tartıştı. İşte haberimizin detayları.

ABD´li Demokrat Senatör Mike Crapo, ABD'nin istese bile kripto para birimini yasaklayamayacağını söyledi. Bu yasaklamanın ABD için bir leke olabileceğini de ifade etti.

Senatörler ABD'nin yeniliklere ayak uydurması gerektiğini düşünüyor

Crapo, "Böyle olması gerektiğini savunmuyorum fakat eğer ABD kripto para birimlerinin ülkede kullanılmasını istemese ve kripto para birimlerini yasaklamaya kalkışsa, bunu yapamayacağını düşünüyorum çünkü bu küresel bir teknoloji ve yeniliktir." diyerek konuya olumlu yaklaştığını ifade etti.

Crapo, açılış konuşmasında Bitcoin´e yönelik olumlu yorumlar yaparken, teknoloji sıçramalarının kaçınılmaz olduğunu ve ABD´nin de yeniliği uygulama konusunda öncü olması gerektiğini ifade etti.

Senatörlerin kripto para birimleri ile ilgili görüşlerinin ağırlıklı olarak olumlu olduğunu ifade edebiliriz. Senatörler, ABD'nin bütün yenilikleri koruması gerektiğini ve teknolojiye ayak uydurması için bütün çabasını göstermesi gerektiğini ifade etti.