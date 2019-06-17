ABD'li Yonga Üreticileri, Huawei Yasağını Hafifletmek için Lobi Yapıyor

Qualcomm ve Intel de dahil olmak üzere Huawei'in Amerikalı yonga tedarikçileri, Washington hükümetinin Çinli teknoloji devine yönelik uyguladığı ticari kısıtlamaları esnetmek için lobi yapıyor.

Reuters ’ın raporuna göre, ABD’li yonga üreticileri Qualcomm, Intel ve Xilinx’in üst düzey yöneticileri, mayıs ayının sonlarında ABD Ticaret Bakanlığı ile bir toplantıya katılarak, Huawei’in kara listeye alınmasına ilişkin görüşlerini belirttiler.

Daha önce bildirdiğimiz üzere, Donald Trump hükümeti, Çin ordusu ile bağı sebebiyle ‘ulusal tehdit’ olarak gördüğü Huawei’yi ve bağlı ortaklarını 16 Mayıs’ta kara listeye almıştı. Bunun üzerine Google, Qualcomm ve Intel gibi birçok Amerikan şirketi, Çinli teknoloji deviyle olan ticari ilişkilerini kesmek zorunda kalmıştı.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, parça tedariğinin çok büyük bir kısmını Amerikan şirketlerinden yapıyor. Yayınlanan kararname, Çinli şirkete ürün ve hizmetleri satan, tedarik veya transfer eden firmaların çeşitli yaptırımlarla cezalandırılmasını öngörüyor.

Toplantıdaki yonga üreticileri, akıllı telefon, bilgisayar sunucuları ve telekomünikasyon cihazları gibi ürünler satan Huawei’in, yaygın olarak Amerikan şirketlerinden parça tedariği yaptığını söylüyor.

Huawei yasağının esnetilmesi için ABD Ticaret Bakanlığı’na baskı yapan ABD’li yonga üreticileri, “Bu Huawei’ye yardım etmekle ilgili değil. Bu Amerikan şirketlerinin zarar görmesini engellemekle ilgili” diyor.

Reuters, Huawei’in 2018’de global pazardan toplam 70 milyar dolar değerinde parça tedarik ettiğini söylerken, bunun 11 milyar dolarını Qualcomm, Intel ve Micron Technology gibi Amerikalı şirketlerin kazandığını belirtiyor.

Huawei’in yasakla ilgili Washington hükümetinde çok az lobi yaptığını yazan Reuters, buna rağmen Çinli şirketin ABD hükümetinin iddialarına karşı kendini savunmak için bir halkla ilişkiler kampanyası başlattığını söylüyor. Huawei CEO'su Ren Zhengfei, şirketin Batı'daki karanlık imajını yumuşatmayı amaçlayan bir dizi röportajın ardından, şubat ayında ABD'nin önde gelen gazetelerinde tam sayfa bir reklam yayınlamıştı.