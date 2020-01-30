ABD'liler Virüs ile Bira Markasını Karıştırmayı Başardılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Corona Virüsü için yapılan aramalar son günlerde on milyonları buldu. Bu aramalar arasında en dikkat çeken ise ABD'de yapılan Corona Virüsü aramaları oldu. ABD'liler Corona virüsü ile bira markasını karıştırmayı başardılar.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, yaklaşık iki ay içerisinde 8 binden fazla kişiye sirayet etmişti. Bugüne kadar 170 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan virüs, Google üzerinde en çok arananlar arasına girmişti. Google'da hem 'Corona bira' hem de 'corona bira virüs' aramaları yüzde 1100'den fazla artış göstermişti.

Google aramalarında gerçekleşen yüzde 1100 gibi devasa artışın başlangıç noktası ise virüsün ABD'de de tespit edilmesi oldu. 22 Ocak'ta sadece 5 olan 'corona bira virüs' aramasının sayısı, 29 Ocak günü 100'den fazlaydı. Corona bira virüs aramasının en yaygın yapıldığı yerler, ABD'nin Hawaii, Kaliforniya, Washington eyaletleri oldu.

Kafası karışanlar sadece ABD'de yaşayanlar değildi; Singapur, Kamboçya, Sri Lanka, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da Corona bira virüsü şeklinde yüzlerce arama yapılmıştı.

Aramaların arkasındaki asıl sebep ise Google öneriler servisi olabileceği söylendi. Google'ın arama çubuğuna Corona yazanlara Corona bira virüsü araması ihtimalinin bulunduğu hatırlatılan bilgiler arasında yerini aldı.

Bira ile virüsün alakası var mı?

Meksika yapımı Corona Extra ile Corona Virüsü arasında isim benzerliğinden başka alaka bulunmuyor. Dahası yeni virüs türü ile Meksika'nın alameti farikası birasının karıştırılmasıyla ilgili Corona Extra üreticisi şirket herhangi bir yorum da yapmadı. Yani bira ile virüsü bir araya getirecek bir haber ya da yazı da yazılmamıştı.

Virusün adı Latince corōna kelimesinden kaynaklanıyor, taç ya da çelenk anlamına geliyor.