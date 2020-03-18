ABD Lokasyon Verilerini İşleyerek Virüsü Takip Edecek

Amerika Birleşik Devletleri, hızla yayılan koronavirüs salgınının önüne geçebilmek adına yeni önlemler almaya başladı. En yenilikçi denemelerden bir tanesi ise lokasyon verileri ile virüsü takip etme fikri oldu.

The Washington Post üzerinde yayınlanan bir makale ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni planı gün yüzüne çıkarıldı. Yayınlanan haberde verilen bilgiler şu şekildeydi: "Birleşik Devletler hükumeti Facebook ve Google gibi şirketlerle aktif şekilde konuşarak, kullanıcılarının kolasyon verilerini paylaşmasını istiyor. Bu veriler eşliğinde virüsün yayılma haritalarının çıkarılacağı ve virüsün takibinin kolaylaşacağı iddia ediliyor. İnsanların korunaklı uzaklıkta olmadıkları yerlerin tespiti ve çeşitli uyarıların gönderilmesi gibi birçok farklı plan düşünülüyor."

Salgın hastalık uzmanlarına göre kullanıcıların lokasyon verileri sayesinde virüsün yayılma yolları ve yayılma yerleri ortaya çıkarılabilir. Konu ile açıklama yapan uzmanlar, "Konumların takip edilmesi sağlık uzmanlarının işini kolaylaştıracağı gibi birçok güvenlik açığını da beraberinde getirebilir. Kullanıcıların birçoğu bu bilgisini paylaşmak istemeyeceği gibi özel şirketler ve devlet yetkilileri bu verilerini vermekten kaçınabilirler." açıklamasını yaptılar.

ABD Hükumeti ise toplanan verilerin herhangi bir şekilde devlet elinde saklanmayacağı, bunun yerine sağlık kuruluşlarına anonim şekilde gönderilmesi gerektiğini kaydetti. Yani Facebook ve Google gibi şirketler, konumları isimsiz şekilde sağlık kuruluşlarına gönderecek ve bu kuruluşlar verileri işleyerek, bir dağılım haritası çıkarmaya çalışacaklar ya da farklı şekillerde işleyecekler.

ABD'li yetkililer daha önce Google, Amazon, Facebook, Twitter ve IBM gibi devasa şirketlerle buluşarak, ortam eylem planları yapmaya çalışmış ve virüse karşı bu şirketlerden yardım istemişlerdi.