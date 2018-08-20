ABD Mahkemesi, GTA Online Hilelerinin Satışını Yasakladı

Grand Theft Auto V (GTA 5) ve onun online versiyonu GTA Online’ın günümüzde ne kadar büyük bir popülerliğe sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak GTA Online, oyunda hile kullanan kullanıcıların artması nedeniyle son dönemde kötü bir üne sahip olmuştu. Şu sıralar ABD Mahkemesi’nin, hile yazılımlarının satışını yasaklaması ise herkesi rahatlattı.

Gürcistan asıllı David Zipperer, GTA Online için bazı hile yazılımları geliştirmişti. Menyoo ve Absolute olarak isimlendirilen bu yazılımlar, oyundaki pek çok seçeneğin oyuncular tarafından istenildiği şekilde ayarlanmasını sağlıyordu. Bu durum, hile kullanan oyunculara büyük avantajlar sağlıyordu. Üstelik bu hile yazılımları, oyunculara belirli bir ücret karşılığında satılıyordu.

Hile kullanan oyuncular, oyunda kendilerine haksız avantaj sağlayarak diğer oyuncuların oyun deneyimini olumsuz etkilemelerinin yanı sıra oyunun geliştiricisi Rockstar Games’i bünyesinde bulunduran Take-Two Interactive’i de zarara uğratıyordu. Çünkü oyundaki hilelerin çokluğu, oyuna olan ilgiyi azaltıyor ve oyunun satışlarını olumsuz etkiliyordu.

Oyuncuların artan şikayetleri ve oyuna olan ilginin azalmasıyla durumun ciddiyetini fark eden Take-Two Interactive, oyuncuların durumdan zarar gördüğü, bu nedenle oyunun satışlarının olumsuz etkilendiği gibi gerekçelerle David Zipperer hakkında dava açtı. Take-Two Interactive, Zipperer’in hile yazılımlarıyla kendilerini telafisi mümkün olmayan zararlara uğrattığı iddiasıyla, minimum 500 bin dolarlık tazminat talebinde bulundu.

Davaya bakan ABD Bölge Mahkemesi, Zipperer’in hile yazılımlarıyla GTA V kullanıcı sözleşmesini ve oyunun ticari haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, hile yazılımlarının satışının yasaklanması yönünde karar alarak, Zipperer’in bu satışları yapmasını tamamen engellemiş oldu. Hile yazılımlarının engellenmesiyle Take-Two Interactive’in satışlarının tekrar artacağını ve böylece şirketin uğradığı zararları telafi edebileceğini düşünen mahkeme, Zipperer’in şu anda işsiz olduğunu da göz önünde bulundurarak 500 bin dolarlık tazminat talebini reddetti.

Take-Two Interactive, online oyun platformlarına yönelik her türlü hile ve benzeri tehdide karşı yasal işlem yapmaya devam edeceğini belirtti.