ABD Milyarderleri Servetine Servet Kattı! Gelir Adaletsizliği Zirvede

Dünya gelirinin çok büyük bir bölümüne sahip olan ABD milyarderleri servetlerine servet katmayı başardı. Peki bunun toplumsal dönüşümü nasıl gerçekleşti? Hadi gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

ABD zenginlerine bakıldığında genellikler çok büyük teknoloji firmalarına sahip olduğu görülüyor. Mesela Jeff Bezos Amazon gibi devasa bir şirkete sahip. Bu bile tek başına ciddi bir gelir adaletsizliğine neden oluyor. Muhtemelen bu konu biraz sıradan gelebilir Ancak işin dikkat çekici tarafı pandemi ve sonrası. Bazı kişiler salgın ile birlikte servetlerine servet katarken kimileri de işsiz kaldı.

ABD milyarderleri krizi fırsata çevirdi

Amerikan milyarderlerinin pandemi sürecinde her hafta ortalama 42 milyar dolar daha çok para kazandığı görülüyor. Böylece servetlerini üst seviyelere kadar çıkarmaya devam ettiler. Amazon CEO’su Jeff Bezos ve Zoom CEO’su Eric Yuan en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor.

Başka bir açıdan bakarsak; Amerika Birleşik Devletleri’nde işsizlik maaşı başvuruları son dönemlerin en büyük rekorlarından birine sahip oldu. Televizyonlardaki “Eyaletleri açın” eylemleri aslında insanların maddi yetersizliklerinden kaynaklanıyordu. Yani herkesin bahsettiği gibi can sıkıntısı bunun nedeni değildi.

Yaşanan tüm bu olumsuzluklara karşın milyarderlerin bugüne kadarki toplam zenginleşmesi ise 700 milyar dolar seviyelerine kadar çıktı. Bu bile insanları öfkelendirmeye yetiyor. Wealth-X’in milyarder konsensus araştırmasına göre durum daha kötüye gidebilir. Kasım ayındaki seçimler öncesinde açıklanan ekonomik veriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda kalmasına neden olacak. Peki sizce böyle bir gelir adaletsizliği kabul edilebilir mi? Yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.