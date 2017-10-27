ABD'nin En Büyük Teknolojik İndirim Savaşı Başladı

Amerika'da Black Friday adı verilen ve tüketicilerin birbirlerini ezdiği ve büyük izdiham yarattığı teknolojik indirim dönemi başladı.

Tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören Black Friday (Kara Cuma), giyimden tutunda teknolojiye kadar birçok ürün gamında yüksek indirim imkanı sunuyor. Yüksek fiyatlı yüzlerce ürüne olağanüstü indirimlerin yapıldığı, bu alışveriş çılgınlığında yine izdiham yaşanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene düzenlenen Black Friday ucuz alışveriş etkinliğinde, mağazaların giriş kapıları kırılmış, tüketiciler güvenlik güçleri tarafından zor zapt edilmişlerdi.

Her sene olduğu gibi insanlar tarafından yoğun ilgi gören Black Friday, bu yıl da giyimden teknolojik ürünlere kadar birçok alanda yüksek indirim imkanı sunuyor.

Bu indirimler, Türkiye'de mağazalarda gerçekleştirilmese bile, e-ticaret sitelerindeki ürün fiyatlarına yansıyor. Türkiye'de de ünlü markalar ve e-ticaret siteleri çok özel indirimleriyle bu hareketli kampanyaları destekleyebiliyorlar.

İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, Black Friday etkinliklerinin Türkiye’de son birkaç yılda popüler olmaya başladığını, özellikle e-ticaret sayfalarında bunun etkisinin gözlemlenebildiğini söyledi. Ayaydın'a göre, bu yıl Black Friday etkinliği sırasında Türk e-ticaret sitelerinden 50 milyon TL gelir bekleniyor.

Geçen yıl ABD’de düzenlenen Black Friday'in online cirosu yaklaşık 1,97 milyar dolara kadar çıkmıştı. Bu yüzden etkinlik internet üzerinden alışveriş yapanları da ilgilendiriyor.