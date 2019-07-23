ABD’nin Gizli Uydularının Konum Bilgileri Ortaya Çıktı

Sputnik'in ulaştığı ESA belgesine göre Avrupa Uzay Ajansı (ESA), jeostatik yörüngede bulunan yapay nesnelerin konum bilgileri ve özellikle de yörüngenin ekvator düzlemine ve durma noktasına eğimiyle ilgili veriler yayınladı.

Veriler arasında en dikkat çekici olanı ise, Rusya'ya ait verilerin kullanılmasıyla jeostatik yörüngedeki ABD'ye ait gizli uyduların konum bilgilerinin paylaşılması oldu.

1638 nesneye yer verilen belgede, verilerin 529’unun kontrol altındaki uydulara ait olduğu belirtildi. Diğer nesnelerin ise yörünge dışına çıkmış uzay araçları ile roket taşıyıcıların kullanılmış fırlatma parçalarından oluştuğu bildirildi.

Belgeye göre ESA’nın yayınladığı veriler, özellikle Rus 'Vımpel' Uluslararası Kuruluşu, Rusya Bilimler Akademisi Keldış Uygulamalı Matematik Enstitüsü ve Astronomi Bilimi Merkezi’ne ait teleskop verilerinden oluşuyor.

ESA’nın yayınladığı veriler ile birlikte, ABD’nin GSSAP, Orion, Mercury ve CLIO gibi gizli uydularının konum bilgileri paylaşılmış oldu.