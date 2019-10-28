ABD’nin Gizli Uzay Aracı X-37B Dünya’ya Döndü

ABD Hava Kuvvetleri'nin en gizli projelerinden biri olan X-37B adlı uzay aracı, yörüngedeki görevini tamamlayarak Dünya’ya geri döndü.

Space.com’un haberine göre, şimdiye kadar beş farklı uzay görevine çıkan ABD’nin gizli uzay aracı X-37B, yörüngede 780 gün geçirdikten sonra tekrar Dünya’ya iniş yaptı.

ABD basınında yer alan haberlere göre ise, Eylül 2017'de yörüngeye gönderilen X-37B’in yörüngede geçirdiği toplam süre 2865 güne ulaştı.

Uzaya Atlas V roketleriyle fırlatılan ve Dünya'ya bir uçak gibi iniş yapabilen gizli uzay aracı, yeryüzünden 900 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. Aracın ağırlığının da 5 ton olduğu belirtiliyor.

Casusluk Yapıyor Olabilir

1999 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından başlatılan ve 2014’ten itibaren DARPA ve Hava Kuvvetleri’ne devredilen projenin casusluk amaçlarıyla kullanıldığı iddia ediliyor.

Kâr amacı gütmeyen bir uzay güvenlik organizasyonu olan Secure World Foundation, gizli uzay aracının yörüngedeki uyduları dinlediğini iddia ediyor.