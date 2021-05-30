ABD Askerleri Nükleer Silah Bilgilerini Yanlışlıkla Deşifre Etti

ABD nükleer silah bilgileri deşifre oldu. Askeri güvenlik protokolleri uzun ve ayrıntılı olabilir. Bu süreci basitleştirmek isteyen bazı askeri hizmet üyeleri, herkese açık olarak görülebilen bilgi kartı uygulamalarını kullandı. Bu, ABD nükleer silahları ve depolandıkları üsler hakkında çok sayıda hassas güvenlik protokolünü açığa çıkardı.

İstihbarat kuruluşu Bellingcat'in yayınladığı son rapora göre, Avrupa'da konuşlanmış ABD askerleri, nükleer ile ilgili ayrıntıları hatırlamak için bilgi kartı uygulamalarını kullandı. Nükleer silahlarla ilgili bilgileri kart uygulamalarına yazan askerler, ABD'nin nükleer silah stoğunu yanlışlıkla ifşa etmiş olabilir.

ABD nükleer silah bilgileri internete düştü

Bellingcat araştırmacılarından Foeke Postma, askerlerin Chegg, Cram ve Quizlet gibi çalışma uygulamalarını kullandığını söyledi. Askerler, Avrupa'daki ABD nükleer silahlarının bulunduğu üs, gizli kod, şifre ve diğer ayrıntılar hakkında bilgileri kart uygulamalarına yazmıştı.

Postma'ya göre askerler, kullanıcı adlarının ve fotoğraflarının herkese açık olmasını gizlemeyi unuttular. Ayrıca bazı ABD askerleri LinkedIn profillerinde kullandıkları fotoğrafların aynısını bu uygulamalarda da kullandığından dolayı, şifreleri nükleer bilgilere bağlamak zor olmadı.

Askerlerin bilgileri hatırlamak için neden güvenli olmayan çalışma kartı uygulamalarını kullandığı henüz belli değil. Postma, raporunu yayınlamadan birkaç hafta önce ABD Savunma Bakanlığı, NATO ve Avrupa Komutanlığı ile temasa geçti ve hassas bilgileri içeren bilgi kartları uygulamadan kaldırıldı. Ancak Wayback Machine isimli arşiv sitesinde hala görülebilir durumda.

Nükleer ile ilgili önemli bilgileri depolayan Chegg, Cram ve Quizlet isimli bilgi kartı uygulamaları ise henüz açıklama yapmış değil. ABD Savunma Bakanlığı'nın askerlere herhangi bir disiplin cezası verip vermeyeceği de şimdilik gizli tutuluyor. Bakalım Rus ve Çinli askeri uzmanlar, nükleer ile ilgili üs, gizli kod, şifre ve diğer ayrıntıları içeren bu bilgileri nasıl değerlendirecek, zamanla göreceğiz.

ABD'li askerden UFO itirafı

Bu haber son zamanlarda ABD askerleriyle ilgili ilk iddia değil. Daha önce Pentagon tarafından onaylanan UFO'lar, Eski Deniz Kuvvetleri teğmeni olan Ryan Graves'in de dikkatinden kaçmamıştı. Graves, her gün tanımlanmamış cisim gördüğünü söylemişti.

Graves, 2015'ten başlayarak iki yıldan fazla süre boyunca Virginia sahili üzerindeki kısıtlı hava bölgesinde olabildiğince garip manevra kabiliyetine sahip uçan nesneler gördüğünü aktarmıştı. Graves'e göre bunlar sadece bir defalık gözlemler değildi. Emekli teğmen, neredeyse iki yıl boyunca her gün, manevra yeteneğine sahip cisimlerle karşılaştığını söylüyor.