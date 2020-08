ABD'de Okullar Açıldı, İlk Günden Koronavirüs Vakasına Rastlandı

ABD'nin Georgia eyaletinde okulların yeniden açılmasıyla birlikte Koronavirüs çocuklar arasında yayılmaya başlamış olabilir. İkinci sınıf öğrencisinin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı ve sınıfın karantinaya alınmasına neden oldu.

Sağlık görevlileri; öğrencilerin, öğretmenlerin ve herkesin güvenliğini sağlayacak politikaları henüz belirlemediğinden dolayı okulların yeniden açılması birçok ülkede hassas bir konu olmaya devam ediyor. Georgia eyaletinde açılan okullar Koronavirüste ikinci dalgayı tetikleyebilir.

This is the first day of school in Paulding County, Georgia. pic.twitter.com/fzdidaAABM