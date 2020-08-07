ABD'de Okullar Açıldı, İlk Günden Koronavirüs Vakasına Rastlandı

ABD'nin Georgia eyaletinde okulların yeniden açılmasıyla birlikte Koronavirüs çocuklar arasında yayılmaya başlamış olabilir. İkinci sınıf öğrencisinin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı ve sınıfın karantinaya alınmasına neden oldu.

Sağlık görevlileri; öğrencilerin, öğretmenlerin ve herkesin güvenliğini sağlayacak politikaları henüz belirlemediğinden dolayı okulların yeniden açılması birçok ülkede hassas bir konu olmaya devam ediyor. Georgia eyaletinde açılan okullar Koronavirüste ikinci dalgayı tetikleyebilir.

This is the first day of school in Paulding County, Georgia. pic.twitter.com/fzdidaAABM — 🇯🇲Black🇭🇹Aziz🇳🇬aNANsi🇹🇹 (@Freeyourmindkid) August 4, 2020

Okulların yeniden açılmasını Trump da istiyor

Facebook ve Twitter, Başkan Trump'ın çocukların COVID-19'a bağışık olduğu konusunda yanlış bildiği yaydığı için sansürlemişti. Çünkü her yaştan insan enfekte olabilir ve COVID-19 etkilerinin yanı sıra çocuklar da ciddi vaka haline gelebilirler. Çocuklar COVID-19'u ağır geçirmese bile öğretmenler ve aileleri için tehdit.

Okulları yeniden açılmasıyla en iyi örnekler Georgia eyaletinden geliyor. CNN raporuna göre, ikinci sınıf öğrencisi okulun ilk gününde koronavirüs testi pozitif çıktı. Başka bir öğrenci ise sosyal medyada okulların yeniden açılma politikalarını eleştirdiği için cezalandırılacağını öğrendi.