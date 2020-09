ABD Gümrük Memurları 2.000 Adet OnePlus Buds'a Çakma AirPods Diyerek El Koydu

ABD'nin John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'nda gümrük ve sınır güvenliği memurları 2.000 adet OnePlus marka kablosuz kulaklığa el koydu. Kablosuz kulaklıkların resimleri Twitter üzerinden paylaşıldı. İşte detaylar.

ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği (CBP) resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 2.000 adet sahte AirPods kulaklık ele geçirildiği ve bu kulaklıkların orijinal olsaydı 398 bin dolar değerinde olacağı bilgisi verildi. Paylaşımda ayrıca "Bu bir Apple değildir" cümlesi dikkat çekti.

Paylaşılan fotoğraflarda ele geçirilen kablosuz kulaklıkların OnePlus Buds olduğu görülüyor.

THAT'S NOT AN 🍎 —



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB