ABD Ordusu Otomatik Nişan Alan Silah Üretmeyi Deniyor

İsrail merkezli bir firma tarafından geliştirilen otomatik nişan alan tüfek, ABD ordusu tarafından test edilmeye başlandı. Tüfek üzerine yerleştirilen çeşitli sistemlerle birlikte otomatik nişan kabiliyeti kazandığı dile getirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD ordusu İsrail merkezli Smart Shooter Ltd ve Sig Sauer tarafından üretilen akıllı tüfeği test ediyor. The SMASH Scope adı verilen dürbün sayesinde, birçok silah düşmanları daha kolay tespit edebilir hale geliyor.

Popular chanics'te yer alan habere göre, bir yazılıma ev sahipliği yapan tüfek, otomatik olarak nişan alıyor, kullanıcısının hedefi işaretlemesi durumunda hedefi takip edebiliyor ve yüzde yüz hedefi vurma ihtimali olmaması durumunda atış imkanı vermeme gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Eğer tüfek gerekli testleri geçebilirse, 2023 yılında ABD Ordusu personeli tarafından kullanılmaya başlanacak. Askerlere önemli yetenekler kazandıracağı dile getirilen özelliğin ne kadar başarılı çalıştığı ise şimdilik bilinmiyor.