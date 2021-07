ABD Ordusu, Pokemon'larını Afganistan'da Bırakarak Çekildi

ABD ordusunun Pokemon'ları Afganistan'da kaldı. Geçtiğimiz günlerde ABD ordusu Afganistan'daki en büyük üssünden çekildi, bölgede Pokemon Go oynayan ABD birliklerinin Pokemon'ları ise bölge halkına bırakıldı. Pokemon Go'nun Bagram üssünde başarılı olması bir hayli ilginç gözüküyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve NATO birliklerinin son büyük konuşlandırmaları Afganistan'dan ayrılmaya hazırlanırken, bir zamanlar ülkedeki en büyük ABD üssü olan Bagram Havaalanının geçen hafta kapatılması büyük ses getirdi.

Son 20 yılda kurulan Bagram bölge üssü o kadar büyüktü ki, bu bölgede konuşlanan birlikler Subway ve Pizza Hut gibi çeşitli Amerikan fast food şirketlerini bile getirdi. Ancak bu kadar çok genç Amerikalının bir araya gelmesinin bir başka sonucu da üssün kendi Pokemon Go topluluğunu oluşturmasıydı.

ABD askeri gazetesi Stars and Stripes'ın makalesine göre Bagram, birkaç Pokemon Go arenasına ve bir sürü Pokemon Go oyuncusuna ev sahipliği yapıyordu. Denizaşırı ülkelerde mahsur kalmış birçok genç erkek ve kadın için Pokemon Go, tehlikeden kaçmak için hoş bir mola ve arkadaş edinmenin önemli yolu haline geldi.

Geçen yıl Bagram'da çalışan bir müteahhit siteye verdiği açıklamada, "Savaş bölgesinin ortasında tamamen yabancı biriyle Pokemon gibi bir şey hakkında sohbet başlatabilmek, sosyal kalmanın harika bir yoluydu" ifadelerini kullandı. Üssün kapatılması -aslında yerel Afgan güçlerine devredildi- Amerikan askerlerinin kayıp Pokemon'larını bulma olasılığını da artırdı.

"Birlikler ayrıldıktan sonra Bagram'ın ekran görüntüleri, süresiz olarak koruma konumlarına sıkışmış düşük seviyeli Pokemon'ları gösteriyor. Küçük bir Lotad, Bagram'daki eski Warrior Chapel'de 10 gün boyunca bulunurken, düşük rütbeli bir Aron ise yaklaşık iki hafta boyunca düşmüş asker anıtında yer aldı. Eminim Afganistan'daki bir çocuk, Pokemon spor salonunun kontrolünü nasıl ele geçirdiğiyle övünecek. Belki 20 yıl içinde güneye doğru gider ve o Pokemon spor salonunu tekrar geri alabilirim."

ABD'nin Afganistan işgali başladığından bu yana Bagram'da düzenlenen intihar saldırılarında en az 40 kişi öldü. Üs aynı zamanda gözaltı merkezi olarak da kullanıldı. Bagram üssünün kontrolü, ABD'nin 11 Eylül'e kadar tamamlanması beklenen tüm birliklerini ülkeden çekmesinin parçası olarak 1 Temmuz'da Afgan hükümet güçlerine geri verildi.