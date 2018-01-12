ABD Ordusu Sosyal Medya Üzerinden Analiz Yapacak

Rakiplerini analiz etmek için sürekli yeni yollar arayan Amerika Birleşik Devletleri Ordusunun, yakın zaman sonra sosyal medya analizi yapmaya başlayacağı iddia edildi. Bununla birlikte sosyal medya için geliştirilecek bir uygulamayla başka ülkelerdeki ABD algısının da değiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Sosyal medya analizi yapacak ve algı değiştirme konusunda kullanılabilecek uygulama için yakın zaman önce Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından ihale dahi yapıldığı söylenirken, yazılımın, “konuşma tarzı, imla hataları, argo, kısaltmalar ve piktogramların incelenmesi aracılığıyla” sosyal medyadaki yayınları takip edeceği iddia edildi.

Bununla kalmayan yazılımın, sosyal medya üzerinden yayın yapan internet sitelerini tarayacağı ve bunlara dair çıkarımlar yapacağı da söylenenler arasında yer aldı. Özellikle haber sitelerinin tarafsız, olumlu veya olumsuz olup olmadıklarını tespit edecek yazılımın ilk hedefleri de ihale dosyasında kendisine yer buldu.

Ordu tarafından açılan ihalede yazılımın şu özelliklerinin olmasının beklendiği belirtildi: “Sosyal medyada yabancı dilde yayınlanan malzemeleri (yazılı mesajlar, sesli ve görüntülü kayıtlar, resimler ve diğerleri) İngilizceye çevirme imkanı. Talep edilen diller: Arapça, Fransızca, Peştu, Farsça, Urduca, Rusça ve Korece.” Ayrıca, botların “elde edilen veriler temelinde söz konusu somut kullanıcı kitlesine etki yapma imkanını hesaplaması” gerektiği ifade edildi.