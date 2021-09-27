ABD Ordusu İçin Taşınabilir Nükleer Reaktör İnşa Edilecek

ABD ordusu taşınabilir nükleer reaktör için çalışmalara başladı. Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı çevresel etki beyanı taslağına göre ABD, hem küçük hem de taşınabilir nükleer reaktör inşa etme planına sıcak bakıyor.

Associated Press tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Amerika Savunma Bakanlığı'nın, Idaho Ulusal Laboratuvarı'nda gelişmiş bir mobil nükleer mikroreaktör prototipi inşa etme planına ilişkin bilgi aldığını bildiriyor.

Savunma Bakanlığı departmanı, 1 ila 5 megawatt güç üretebilecek mikroreaktörün inşası ve işletilmesi için alternatifleri değerlendiren taslağının yayınlanmasıyla 45 günlük inceleme dönemini başlattı. Bakanlığın enerji ihtiyacının artmasının beklendiği ve bu nedenle taşınabilir reaktörlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı reaktörle ilgili açıklamasında, "Bu artan talebi güvenli, küçük ve taşınabilir bir nükleer reaktör karşılayabilir. Savunma Bakanlığı'nın yakıt ihtiyaçlarını artırmayacak esnek, karbonsuz bir enerji kaynağıyla (ihtiyaçları) karşılarken aynı zamanda uzak ve zorlu ortamlarda kritik öneme sahip operasyonları destekleyecek" dedi.

ABD ordusu taşınabilir nükleer reaktörleri araştırıyor

Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan çevresel etki beyanı taslağı, Başkan Joe Biden'in ulusal güvenlikte iklim değişikliği konularına öncelik veren yürütme emrinin takip edilmesinin bir başka nedeni olarak gösteriliyor. Taslak belge, rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji kaynaklarının konum, hava durumu ve kullanılabilir arazi alanı ile sınırlı oldukları ve yedek güç kaynakları gerektireceği için sorunlu olduğunu düşünüyor.

Departman, yılda 30 terawatt-saat elektrik ve günde 37,9 milyon litreden fazla yakıt kullandıklarını söyledi. Dizel jeneratörleri kullanan güç üslerinin enerji planlamasını zorladığını ve elektrikli araç filosuna geçiş sırasında ihtiyacın artmasının beklendiğini dile getirdi. Otuz terawatt-saat, birçok küçük ülkenin bir yılda kullandığından daha fazlası anlamına geliyor.

Savunma Bakanlığı, 314 sayfalık taslak çevresel etki beyanı kapsamında doğal afetler, siber saldırılar, yerel terörizm ve bakım eksikliğinden kaynaklanan uzun süreli kesintilere karşı oldukça savunmasız olan yerel elektrik şebekeleri bağımlılığını azaltmak istediklerini de ekledi. Bakanlık ayrıca insansız hava araçları ve radar sistemleri gibi yeni teknolojilerin enerji taleplerini artırdığını hatırlattı.

Savunma Bakanlığı, 2022'nin başlarında nasıl ilerleyeceklerine dair nihai bir çevresel etki beyanı sunacaklarını söyledi. Onaylanırsa, Idaho Ulusal Laboratuvarı'nda test alanlarının hazırlanması, mikroreaktörün inşası ve test edilmesi yaklaşık üç yıl sürecek.