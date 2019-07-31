ABD Ordusu Yepyeni Bir Yapay Zeka Üretti

ABD ordusunun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yapay beyin Sentient'in kullanımına yakında başlanacak. 2010 yılından beridir hazırlıklarına devam edilen ve çok gizli bir şekilde yürütülen bu yapay beyin çalışması önemli operasyonlarda ABD ordusuna yardım edecek. İşte haberimizin detayları.

Ulusal Keşif Ofisi NRO, ABD uydularını tek bir çatı altında toplayacak. Böylece daha koordineli bir operasyon, başarı şansını artıracak. Hem ordu yetkilileri hem de siyasiler konu ile ilgili kaçamak cevaplar verirken, bunun bir devlet sırrı olduğu ifade edildi.

ABD ordusu teknoloji teçhizatını giderek artırıyor

ABD ordusu, Dünyanın en teknolojik ordularından birisi olarak biliniyor. Son olarak Microsoft şirketinden aldıkları Hololens ürünleri ile birlikte, hareket kabiliyetlerini de artırma işlevi oluşacak. Yapay zeka sistemine sahip ekipmanları uygulayarak kalanların güçlerine güç katacak.

NRO’dan halkla ilişkiler yöneticisi Karen Furgerson bu konuda en karamsar kişilerden birisi. Mevcut ordu yapay zekasının paylaşılması durumunda rakip ülkelerin buna tedbir alabileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda da ABD ve müttefiklerinin tehlikeye girebileceği söyleniyor.

Sentient’in bu kadar fazla muhafaza edilmesi akıllardaki soru işaretlerini giderek artırıyor. Eğer ABD ordusu bunu savaşların çapını genişletmek de kullanırsa, Dünya kamuoyunda sert bir tepki alacaktır. Peki sizce nasıl bir yöntem izlenebilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.