FBI Duyurdu: ABD Ordusunu Dolandıran 3 Türk Yakalandı

FBI'ın yaptığı açıklamaya göre ABD ordusunu dolandıran 3 Türk yakalanmış durumda. ABD ordusu için açılan bir ihaleye giren ve ihaleyi kazanmayı başaran bu isimler, Ankara OSTİM'de üretim yaparak ABD ordusuna parça satıyordu.

Geçtiğimiz dönemde FBI tarafından aranan 3 Türk mühendisin yakalandığı öğrenildi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada vatandaşlarına açık olan bir ihale sistemine girmeyi başaran bu 3 Türk, OSTİM'de ürettiklerini ABD ordusuna satarak tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

ABD Savunma veri tabanına giriş yaparak savaş gemisi ve askeri uçaklarla ilgili şemaları inceleyen Murat Gönenir, Batur Ustol ve Şevket Bayraktar, ABD ordusu tarafından açılan ihalelere teklif verdi. Bu teklifler ile ABD ordusundan onay almayı başaran Türk mühendisler, askeri parçaların kalitesiz çıkmasından sonra FBI'ın radarından kaçamadı.

ABD ordusunu OSTİM'de ürettikleriyle dolandırmışlar

ABD ordusu tarafından açılan savunma ihalesini kazanan Murat Gönenir, Batur Ustol ve Şevket Bayraktar'ın üretim yaptıkları bölge de FBI'ın dikkatini çekmiş durumda. Savaş gemisi ve askeri uçaklarla ilgili parçaların anlaşma şartlarına göre ABD topraklarında üretilmesi gerekiyorken, Gönenir'in Ankara OSTİM'deki dükkanında üretildiği ortaya çıktı. OSTİM'de imal edilen bu parçalar daha sonra ABD ordusuna teslim edildi.

OSTİM'den çıkan ürünlerin ABD ordusu için yetersiz kalitede olması ve anlaşma şartlarının sağlanamaması ise ABD Savunma Bakanlığı'nın dikkatinden kaçmadı. Dava dosyasının basına yansıyan açıklamalarında, FBI tarafından da kullanılan AC 130H, Nimitz ve Forrestal sınıfı gemilerin bu parçalarla donatılamayacağı aktarıldı.

Murat Gönenir, Batur Ustol ve Şevket Bayraktar isimli kişilerin anlaşma sonrasında yüklü ödemeler almasına rağmen kalitesiz ürünler üretmesi yetkilileri meraklandırmıştı. En nihayetinde yakalanan bu 3 isim, "Türkiye merkezli bir dolandırıcılık planı" raporu dahilinde yargılandı. FBI tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ulusal savunmasının da tehlike altına girdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde yakalandığı aktarılan bu üç şahısa hapis ve para cezaları kesilmiş. Murat Gönenir için 3 yıl 5 ay hapis cezası ve 1 milyon 487 bin dolar para cezası veren ABD Savunma Bakanlığı, Batur Ustol'a 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 100 bin dolar para cezası, Süleyman Şevket Bayraktar'a ise 6 yıl hapis ve 161 bin dolar hapis cezası verildiğini duyurdu.