ABD'li Donanma Pilotundan İtiraf: Her Gün Uzaylı Görüyorum

ABD pilotunun uzaylı itirafı sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı. Geçtiğimiz dönemde Pentagon tarafından onaylanan UFO'lar, Eski Deniz Kuvvetleri teğmeni olan Ryan Graves'in de dikkatinden kaçmamış. Graves, her gün tanımlanmamış cisim gördüğünü söylüyor.

Pentagon'a bağlı bir görev gücü, son 15 yıldır askeri personeli şaşkınlığa uğratan, fizik kanunlarına meydan okur gibi görünen "tanımlanamayan hava olayları" hakkında uzun zamandır beklenen bir raporu yayınlamak üzere.

Raporun neyi ifşa edip etmeyeceğini bilen kimse yok. Ancak pek çok ABD'li donanma pilotu, rapor sunulana kadar gördüklerini halka açık bir şekilde anlatmak istiyor. Eski Deniz Kuvvetleri teğmeni olan Ryan Graves CBS News'e verdiği demeçte ilgili anılar yaşadığından bahsetti.

Graves, 2015'ten başlayarak iki yıldan fazla süre boyunca Virginia sahili üzerindeki kısıtlı hava bölgesinde olabildiğince garip manevra kabiliyetine sahip uçan nesneler gördüğünü söylüyor.

Graves'e göre bunlar sadece bir defalık gözlemler değildi. Emekli teğmen, neredeyse iki yıl boyunca her gün, manevra yeteneğine sahip cisimlerle karşılaştığını söylüyor.

ABD pilotunun uzaylı itirafı ne anlama geliyor?

Pentagon uzaylı raporu öncesinde Graves öne çıkan tek pilot değil. Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri mensupları da daha önceki açıklamalarında, fizik kurallarını meydan okuyan garip nesneler gördüklerini dile getirmişti.

Graves'in anlattıklarına göre bu garip nesneler insanlık gerçek bir tehdit oluşturabilir. CBS'ye yaptığı açıklamada "Açıkçası endişeliyim" dedi ve şöyle devam etti: "Eğer bu cisimler, havada asılı kalan başka ülkelerin taktik jetler olsaydı, (ABD için) bu büyük bir sorun olurdu."

Eski Deniz Kuvvetleri teğmeni de dahil olmak üzere garip nesneler gördüğünü söyleyen her askeri pilot, ciddiye alınacak zorlu bir savaşla karşı karşıya olduğumuza inanıyor.

Graves, "Ama farklı göründükleri için soruna gerçekten bakmaya istekli değiliz. Bunların orada olduğu gerçeğini görmezden gelmekten ve her gün bizi izlemelerinden memnunuz" dedi.

Graves ayrıca bu nesnelerin arkasında Rusya veya Çin'in olabileceğini öne sürdü. Daha önce de eski senatör Harry Reid, Daily Wire'a verdiği bir röportajda bu durumdan bahsetmişti.

"Günümüz Rusya'sı, eski Sovyetler Birliği'ne ait KGB'yi yöneten bir adam tarafından idare ediliyor" ifadelerini kullanan senatör, "Tek bir görev için 30.000 ajanları vardı. Yani Rusya (UFO görüntülerine) dahil edilebilir, buna şüphe yok" dedi.