ABD, Rusya'ya İthalatı Engelleyecek: Telefon, Uçak ve Dahası

ABD'nin Rusya'ya yönelik ithalat engeli kapıda olabilir. Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın eşi görülmemiş bir ithalat yasağı ile karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

ABD Başkanı Biden yönetiminden bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, ABD yetkililerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya ekonomisini bozmak için sert ihracat kontrol önlemleri almayı düşündüklerini söyledi.

Salı günkü üst düzey yetkililer toplantısında tartışılacak önlemler, Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce askeri yığdıktan sonra işgal etmesi durumunda Biden yönetiminin tasarladığı ekonomik yaptırımları ele alıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Putin'i olası bir askeri harekat konusunda uyarmak için Rusya'ya karşı yıkıcı eylemlerde bulunmakla tehdit etti. Putin, Rusya'nın bir işgal planladığını ise yalanladı.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Beyaz Saray toplantısında görüşülecek önlemlerin Rusya'ya geniş endüstriyel ve tüketici teknolojilerini boğabilecek olağanüstü ihracat kontrol önlemlerini içerdiğini söyledi.

ABD'den Rusya'ya ithalat engeli

Tartışılan önlemler arasında Rusya'nın akıllı telefonları, önemli uçak ve otomobil bileşenlerini ve diğer birçok sektörden malzeme ithal etme kabiliyetini engelleyebilir. Yetkili bu tarz bir önlemin Rus tüketicileri, endüstriyel operasyonlar ve istihdam üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceklerini söyledi.

Beyaz Saray yetkilisi ayrıca Rusya için olası önlemlerin eşi görülmemiş düzeyde olacağını söyledi. Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin gelişmiş yarı iletkenlere erişmesini engellemek için eski Başkan Donald Trump yönetimi tarafından kullanılan ve Biden yönetimi tarafından ileri sürülen araçların da ötesine geçilebilir.

Yetkili, böyle bir eylemin temelinde, Huawei telefonlarına giren yarı iletken çiplerin, Amerika Birleşik Devletleri'nde tasarlanan parçaları içermesi olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililerin Avrupa ve Asya'daki bu önlemlerden etkilenebilecek kilit ortaklarla yakın istişarelerde bulunmayı ve uygun olduğunda koordineli çabaları teşvik etmeyi planladıklarını da dile getirdi. Rusya'nın cep telefonu pazarına Apple, Samsung ve Huawei gibi yabancı şirketler hakim ve bu yıl Rus yazılımı yüklemelerini gerektiren yeni bir Rusya yasasına tabi oldular.

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