ABD, Rusya’nın Uzay Silahları Geliştirdiğini İddia Etti

ABD, Rusya’nın uzaydaki uyduları yok edebilecek bir mobil lazer sistemi dahil olmak üzere yeni uzay silahları geliştirdiğini iddia etti.

ABD Silah Kontrol, Doğrulama ve Uyumdan Sorumlu Devlet Sekreteri Yleem DS Poblete, BM Silahsızlanma Konferansı'nda verdiği demeçte, uzaydaki silahlanma yarışının kızıştığını ve Rusya’nın yeni uzay silahları arayışına girdiğini öne sürdü.

Konferanstaki bir Rus delegesi ise Poblete’in sözlerinin asılsız suçlamalardan ibaret olduğunu söyleyerek, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şubat ayında Cenevre'de düzenlenen bir konferansta, Rusya'nın on yıl önce Çin ile yaptığı ortak anlaşma doğrultusunda, uzaydaki silahlanma yarışını engellemenin öncelikli olduğunu belirtmişti. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında Peresvet askeri mobil lazer sistemi de dahil olmak üzere "altı yeni büyük taarruz silah sistemi" geliştirdiklerini açıklamıştı.

Washington hükümeti, Rusya’nın sözlerinin eylemleriyle örtüşmediğini söylüyor. Poblete, geçtiğimiz Ekim 2017’de Rus savunma bakanlığı tarafından uzaya “anormal” bir şekilde hareket eden yeni bir uydunun konuşlandırıldığını belirterek, “Bildiğimiz tek bir şey varsa, o da bu sistemin yörüngeye yerleştirilmiş olmasıdır. Uluslararası anlaşmalar gereği anti-uydu silahlarının test edilmesi kesinlikle yasak. Rusya’nın uzayı silahlandırma çabasından endişeliyiz” dedi.

Çin’in silahsızlanma büyükelçisi Fu Cong ise uzayın her zaman barışçıl amaçlarla kullanımını savunduklarını söyleyerek, itidal çağrısında bulundu. Uzaydaki silahlanma yarışının son bulması gerektiğini belirten Cong, uzayın yeni bir savaş alanına dönüşmesine karşı olduklarını söyledi.