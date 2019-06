ABD, Rusya’ya Karşı Siber Saldırıları Hızlandırdı İddiası

New York Times geçtiğimiz gün ABD’nin Rusya’nın elektrik şebekesine siber saldırılara başladığını ve Rus sisteminin içine potansiyel zarar veren kötü amaçlı yazılımlar yerleştirdiğini iddia etti.

Rusya elektrik ağına sızan kötü amaçlı yazılımların yerleştirilmesi daha önce hiç denenmemişti. Times tarafından sunulan raporda bu siber saldırıların ve kötü amaçlı yazılımların gerginlik oluşturabileceği dile getiriliyorken üst düzey güvenlik yetkililerin bu durumu "dijital Soğuk Savaş" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Ancak Beyaz Saray'dan iki yetkili kişi yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump’ın Rus şebekesi içine yerleştirilen bilgisayar koduyla ilgili ayrıntılı bilgi almadığını söyledi. Times, Trump’ın nasıl tepki vereceği konusunda endişe duyduğunu aktarırken Trump’ın operasyonları tersine çevirme veya yabancı yetkililerle görüşme ihtimalinin olduğunu da düşünüyor.

Trump Siber Saldırının Olmadığını Söylüyor

Rus elektrik şebekesine yapılan saldırının geçen yıl Kongre tarafından kabul edilen askeri izin belgesinde bulunan "yasal otoriteler" dahilinde gerçekleştirildiği dile getirildi. Yasaya göre ABD istihbaratı, Başkan onayı almadan siber alanda gizli askeri faaliyetler yürütebilir. Ancak Times'ın bu iddialarına katılmayan Trump Twitter'dan şunları yazdı:

“İnanabiliyor musunuz, başarısız New York Times, bugün ABD’nin Rusya’ya yönelik siber saldırılarını önemli ölçüde arttırdığına dair haber yaptı. Bu gerçek olması mümkün olmayan, sanal bir ihanettir. Ayrıca doğru da değil. Bugün yolsuz medyamızda her şeyin gideri var. Sonuçlarını düşünmeden her şeyi yapar ve söylerler. Bunlar gerçek korkaklardır ve şüphesiz halkın düşmanı”