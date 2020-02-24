ABD, Rusya'yı Koronavirüs Hakkında Yalan Haberler Yaymakla Suçladı

Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Çin'de başlayan koronavirüs salgı hakkında komplo teorileri yayan Rusya merkezli bir planlamayı ortaya çıkardıklarını duyurdular. Yetkililer, virüsü CIA'in yaydığı bilgisinin de aynı merkez aracılığıyla yayıldığı bilgisini verdiler.

Agence France Presse (AFP) ile konu hakkında konuşan ABD'li yetkililer, virüsün yayılmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bilgisini yaymaya çabalayan binlerce Twitter, Facebook ve Instagram hesabı tespit ettiklerini dile getirdiler. Binlerce hesabın yönetim merkezinin Rusya olduğunu tespit ettiklerini çekinmeden dile getiren ABD'li uzmanlar, yayılan yalan haberlerin çoğunun bu hesaplardan çıktığını bildirdiler.

Sahte hesapların odak noktasında virüsün aslında Çin'in ekonomik gücünü zayıflatmak adına ortaya çıkarıldığı ve virüsün CIA tarafından üretilmiş bir tür biyosilah olduğu gibi söylemlerin, yine aynı hesaplar tarafından planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Binlerce hesabın çeşitli botlar yerine insan operatörler tarafından kullanıldığının altını çizen yetkililer, hesapların İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Almanca ve Fransızca gibi çokça konuşulan dillerde paylaşım yaptıklarına dikkat çektiler. Hesapların şimdi amaçlarının ise insanları ABD'nin Asya ve Afrika'da virüsün yayılması çabalarını engellemek fikrini yaymak olduğu söylendi.

ABD Avrupa ve Avrasya Sekter YardımcısıPhilip Reeker, AFP'ye yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Rusya'nın yanlış bilgi yayma aktörleri, koronavirüs hakkında yanlış iddiaları dile getirerek, önlem alınmasını zorlaştırarak, kamu güvenliğini tehdit ediyorlar."

Pazar günü, Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında 78.800'den fazla virüs vakası olduğunu bildirmişti. Vakaların büyük çoğunluğu hala salgının ortaya çıktığı Çin'de; ancak DSÖ Cuma günü yaptığı açıklamada, uluslararası yayılımını sınırlama çabalarının gittikçe zorlaştığını söylemişti.