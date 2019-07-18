ABD Senatöründen FBI’a FaceApp Çağrısı: Milli Güvenlik Sorunu Olabilir

ABD Senatosu azınlık lideri Chuck Schumer, FBI ve Federal Ticaret Komisyonuna Çarşamba günü gönderdiği bir mektupta, Rusya'da geliştirilen yaşlandırma uygulaması FaceApp hakkında ulusal bir güvenlik ve gizlilik soruşturması yapılmasını talep etti.

Şu sıralar tüm sosyal medya feed’lerinizde en fazla gördüğünüz şey, yaşlı suratlar olsa gerek. Tabii, bu durumun arkadaş listenizle bir ilgisi yok. Ya da çevrenizdeki kişiler bir anda yaşlanmadı.

Tüm bu furyanın altında, kullanıcıların yüzlerini bir filtre yardımıyla yaşlandıran akıllı telefon uygulaması FaceApp yatıyor. Yaklaşık iki yıl önce tüm dünyada müthiş bir patlama yapan uygulama, yeniden hortladı. Hal böyle olunca, geçmişte FaceApp’i çevreleyen soru işaretleri de yeniden gündeme geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de FaceApp'ten nasibini almış.

Kimileri, söz konusu uygulamanın yapay zeka algoritmalarının eğitilmesi için bir araç olarak kullanıldığını düşünürken, kimisi de uygulamaya yüklenen fotoğrafların çok önemli gizlilik ve güvenlik riskleri oluşturabileceğini düşünüyor.

Bu endişelerden yola çıkarak FBI ve Federal Ticaret Komisyonuna bir mektup gönderen ABD Senatosu azınlık lideri Chuck Schumer, Rusya merkezli FaceApp uygulaması hakkında ulusal bir güvenlik ve gizlilik soruşturması yapılmasını istedi.

ABD vatandaşlarının popüler uygulamayı kullanmamaları yönünde çağrıda bulunan Schumer, FaceApp’in milli güvenlik sorunu haline gelebileceğini belirtti.

FaceApp sadece yaşlandırmıyor. Bu da Apple'ın genç CEO'su Tim Cook.

Petersburg merkezli bir şirket olan Wireless Lab tarafından geliştirilen FaceApp, 80 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu söylüyor. Wireless Lab CEO'su Yaroslav Goncharov, 'Rusya’nın Google’ı olarak bilinen arama motoru Yandex’in en önemli yöneticileri arasında yer alıyordu.

Öte yandan FaceApp’in, kullanıcı verilerini Rusya hükümeti ile paylaştığına dair hiçbir kanıt yok. Ayrıca şirketin araştırma ve geliştirme ekibi Rusya'da olmasına rağmen, kullanıcı verilerinin Rusya yerine farklı bir ülkede saklandığı bilgisini de paylaşmış olalım.