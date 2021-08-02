ABD Senatosu Kripto Parayı Karşı: Teknolojiyi Anlamadık

ABD Senatosu kripto parayı anlama konusunda bazı sorunlara sahip. Son zamanlarda ABD ekonomisinin ana sorunu haline gelen kripto paralar, Demokrat Senatör tarafından eleştireye tutuldu. Senatör Ron Wyden yasa tasarısında hata olduğunu, çünkü teknolojiyi anlamadıklarını aktarıyor.

Twitter'da ABD hükümetinin yasa tasarısını değerlendiren kıdemli bir Demokrat Senatör, hala yapım aşamasında olan altyapı paketindeki kripto vergi raporlamasını eleştirdi.

ABD Senatosu kripto parayı anlamadı

Devam eden sürece dahil olan müzakereciler, mevzuatın Pazar günü resmen kamuoyuna açıklanmasını beklediklerini söylese de, tasarı henüz sunulmadı. Kamuya açıklanan taslak dile ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre tasarı, "komisyoncu" tanımını genişleterek kripto şirketlerinin vergi uyumunu artırmayı amaçlıyor. Önlemi eleştirenler ise hükmün çok geniş olduğunu ve Washington merkezli lobi gruplarının revizyon için bastırdığını söylüyor.

Senato Finans Komitesi başkanı Ron Wyden Pazar günü paylaştığı tweette kripto para teknolojisinin tam olarak anlaşılmadını ifade etti. Senatör, "Amerikalıların borçlu oldukları vergileri kripto para birimi aracılığıyla ödemekten kaçınmaları, gerçek bir çözümü hak eden gerçek bir sorundur. (Senato komitesi) teknolojinin nasıl çalıştığını anlamada başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

The Republican provision in the bipartisan infrastructure framework isn’t close to being that solution. It’s an attempt to apply brick and mortar rules to the internet and fails to understand how the technology works. — Ron Wyden (@RonWyden) August 1, 2021

ABD dijital parada öncü olmak istiyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan rapora göre ABD Federal Rezervi, kendi dijital para birimini araştırmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından onaylanan bu araştırma, hem halk yatırımcılarının hem de seçilmiş yetkililerin fikrine kulak verecek.

Başkan Powell, "Görüşmeleri canlandırmaya yardımcı olmak için, Federal Rezerv Kurulu bu yaz dijital ödemeler hakkındaki mevcut düşüncemizi özetleyen ve özellikle ABD bağlamında CBDC (merkez bankası dijital para birimi) ile ilişkili fayda ve risklere odaklanan bir tartışma raporu yayınlayacak" dedi.

TCMB Başkanı'ndan dijital para açıklaması geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezinde düzenlenen üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı sonrasında çeşitli açıklamalarda bulundu. Başkan Kavcıoğlu, dijital para dünyasını yakından takip ettiklerini ve Türk Lirası'nın dijital paraya dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"(Dijital paralara ilişkin çalışma hakkında) Çok yoğun şekilde çalışma sürüyor. Eylül ayında pilot uygulamaya başlayacağız ve onunla ilgili açıklamayı zamanı gelince yapacağız" ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, Türk Lirası'nın değerini korumak için ne gerekiyorsa yapılacağının altını çizdi.