ABD Senatosu, ZTE Yasağının Geri Getirilmesi Yönünde Oy Verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, önümüzdeki 7 yıl boyunca Amerikan şirketlerinden parça tedariği yapması yasaklanan ZTE’yi yeniden piyasaya dahil etme çabaları ABD Senatosuna takıldı.

Çin'in en büyük telefon üreticilerinden bir tanesi olan ZTE, geçtiğimiz yıl ABD'nin ambargo uyguladığı İran ve Kuzey Kore'ye teknolojik ürün sattığı gerekçesiyle 890 milyon dolar cezaya mahkum edilmişti. ABD Ticaret Bakanlığı, bu kararın devamı olarak geçtiğimiz Nisan ayında, ZTE'nin 7 yıl boyunca Intel, Qualcomm ve diğer Amerikan firmalarından parça tedariği yapması yasaklanmıştı.

Son olarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin menşeli Huawei ve ZTE marka telefonların, ulusal güvenlik tehditi oluşturabileceği gerekçesiyle ABD askeri üslerinde satılmasını yasakladı.

Dünyanın en büyük birinci ve ikinci ekonomisini karşı karşıya getiren olayda, ABD Başkanı Donald Trump önemli bir adım atarak, ZTE’nin üzerinde ambargonun kaldırılması için Çin Başkanı Xi Jinping ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

İki devlet arasındaki anlaşma gereği ZTE ve diğer Çinli telekomünikasyon kuruluşları bir yıl boyunca herhangi bir yasa ihlali yapmayacağına ve yetkililerle işbirliği içinde olacağına dair güvence verdiği takdirde söz konusu yasaklar kaldırılacaktı.

Trump yönetiminin bu hamlesine sert bir şekilde muhalefet gösteren Cumhuriyetçi ve Demokrat partilere mensup bir grup senatör, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın ZTE'ye karşı yaptırımları yeniden başlatacak şekilde değiştirilmesi çağırısını yaptı.

ABD Senatosunda yapılan oylamada, senatörler ezici bir şekilde yaptırımların devamı lehine (85-10) oy kullandı. Tabii bu oylama, ZTE üzerindeki ambargonun devam edeceği anlamına gelmiyor. Zira Beyaz Saray yaptığı açıklamada, karara itiraz etti ve yasanın yürürlüğe girmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, bugün Çinli şirkete yönelik yaptırımların devam etmesini isteyen Cumhuriyetçi senatörlerle bir görüşme gerçekleştirecek. Nihai kararın bu görüşme sonrasında verilmesi bekleniyor.