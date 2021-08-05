ABD Başkanı Sıfır Emisyonlu Araçlara Geçiş Tarihini Açıkladı

ABD'nin sıfır emisyonlu araçlara geçiş tarihi Başkan Biden tarafından onaylandı. Başkan Biden, ABD'nin 2030'a kadar %50 elektrikli araç satış payı hedefini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, oyunu elektrikli arabalardan yana kullanıyor.

Biden 2030'da satılan tüm yeni araçların yarısının, ister saf bir EV ister plug-in hibrit veya hidrojen yakıt hücreli araç olsun, sıfır emisyonlu sürüşe sahip olması için bir hedef belirleyen bir Yürütme Emri imzaladı.

Başkan'ın bu hareketi, yalnızca temiz ulaşımı teşvik etmek ve iklim değişikliğini sınırlamak değil aynı zamanda ABD'nin, elektrikli araçlara hızla geçiş yapan Çin otomobil endüstrisiyle rekabet etmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

ABD'nin Sıfır Emisyonlu Araçlara Geçiş Tarihi

Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), Trump yönetiminin emisyon geri dönüşlerini ve yakıt verimliliği standartlarını nasıl geri almayı planladıklarını özetleyecek. İki ajans ayrıca otomobil üreticileri BMW, Ford, Honda, Volvo ve VW ile iş birliği yapacak.

EPA'nın önerdiği kurallar 2023 model yılında yürürlüğe girecekken, NHTSA'nın kuralları ise 2024 model yılında devreye sokulacak. Bu süreç sonunda ise ABD'nin 2026 model yılına kadar standart ağına sahip olması planlanıyor.

Biden yönetimi, sıfır emisyona geçiş çabası için yerli markalardan destek toplamayı da ihmal etmedi. Ford, GM ve Stellantis, 2030 hedefine ulaşmak ve Biden'ın araç elektrifikasyon politikalarını destekleyeceklerini onayladı.

ABD Başkanı'nın imzaladığı yönerge gerçekten önemli bir hedef. Uluslararası Enerji Ajansı ve Pew Research'e göre elektrikli otomobiller, son üç yılda ABD otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 2'sini temsil ediyor. Pandemi, 2020 satışlarının sınırlandırılmasında rol oynamış olsa da 2030 hedefine ulaşmak, şarj altyapısı bir yana ABD otomobil pazarını temelden değiştirecek gibi görünüyor.

Elektrikli arabalar aslında çevreci değil mi?

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) tarafından gerçekleştirilen çalışma, bir elektrikli otomobilin yaşam döngüsü boyunca daha az sera gazı saldığını buldu. Ayrıca elektrikli otomobiller, ister yenilenebilir enerji alan bir elektrik şebekesi isterse kömür gibi daha kirli güç kaynaklarına dayanan bir şebeke olsun, gazla çalışan arabadan daha az karbondioksit salıyor.

Ancak elektrikli araçların emisyonları önemli ölçüde azaltmadığı argümanındaki ana noktalardan biri hala geçerli: elektrikli otomobiller, üretim süreçleri sırasında gazlı araçlardan daha fazla karbon emisyonuna yol açıyor. Yine de ICCT, elektrikli otomobillerin içten yanmalı motora kıyasla bir yıl içinde idaha az emisyon ürettiğini ve bu kaybı hızlıca telafi ettiğini söylüyor.