ABD'deki Skandala Twitter Sansürü Kalktı

ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde New York Post, okuyucularıyla şok edici bilgilerin yer aldığı bilgiler paylaşmıştı. Paylaşılan bilgilerden sonra harekete geçen Twitter ve Facebook, her iki haberin de paylaşılmasını engellemişlerdi. Hatta Twitter, Kullanıcı Sözleşmesi üzerinde hızlı bir değişikliğe dahi gitmek zorunda kalmış ve bu değişiklik sonrasında bazı linklerin paylaşılmasını engellemeye başlamıştı.

Yaklaşık dört gün önce, ABD'de yayın yapan tabloid gazetelerden bir tanesi olan New York Post, içeriği oldukça rahatsız edici olan Hunter Biden haberi ile gündeme gelmişti. Halihazırdaki ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ile ilgili iddialar içeren haberde, Hunter Biden'a ait kişisel dizüstü bilgisayarın içinde küçük yaştaki çocuklara ait uygunsuz görüntülerin yer aldığı iddia edilmişti. Görüntülerle birlikte Ukraynalı kimi iş insanları ile yapılan görüşmeler de yer alıyordu.

New York Post'a göre Biden'ların yaşadığı Deleware eyaletinde bir tamirciye bırakılan MacBook Pro, tamirden sonra geri alınmamıştı. Tamirin parası da ödenmeyince, tamiri yapan merkez bilgisayarı satışa çıkarmak için harekete geçmişti. Üzerinde Beau Biden Vakfı amblemi olan MacBook'u açan tamir merkezi yetkilileri, bilgisayar içindeki rahatsız edici görüntüleri gördükten sonra olayı polislere aktarmışlardı.

Görüntüleri ele geçiren FBI, araştırmasını derinleştirince bilgisayarın Hunter Biden'a ait olabileceğini görmüş ve e-posta konuşmalarına göz atmıştı. FBI tarafından mahkemeye gönderilen belgelerin bazılarında yer alan e-postalarda ise Biden'ın Ukraynalı iş insanları ile beklenmedik anlaşmalar yaptığı görülüyordu. Bunların en ilgi çekeni ise Hunter Biden'ın bir Ukraynalı şirkette aylık 50 bin dolara işe başlaması olmuştu.

ABD'deki skandala Twitter engeli kaldırıldı

Yukarıda yer alan bilgiler ise iddia aşamasını geçmemişti. New York Post, konuya dair kimi tutanakları ve FBI yetkilisi açıklamalarını kullanmış olmasına karşın, satır arasında geçen çocuk pornosu ya da Ukraynalı iş insanları ile siyasi işbirliği iddiaları çok havada kalmıştı. Buna rağmen yayınlanan haber, ABD'de gündeme oturmaya yetmişti.

Haberin dolaşıma girmesinin hemen ardından ise Facebook ve Twitter beklenmedik bir karar alarak, haberin girişinde verdiğimiz, New York Post haberinin paylaşılmasını engellemişlerdi. Haberin yayınlanmasının üzerinden birkaç saat geçtikten sonra alınan bu karar, sansür olarak nitelendirilmişti. Hatta Twitter, bu kararı alabilmek adına kullanıcı sözleşmesi üzerinde dahi değişikliğe gitmişti.

Daha önce her iki platform da böylesine haberleri paylaşıldıktan sonra engelleme yoluna gidiyorlardı. Fakat bu sefer, Hunter Biden'a dair bu bilgilerin yer aldığı herhangi bir bağlantı adresi Twitter ya da Facebook'a kopyalandığında, direkt olarak "paylaşamazsınız" yazısı kullanıcıların karşısına çıkarıldı. Kısaca bilgiler, paylaşılmadan engellenmişti.

Birkaç dakika önce açıklama yapmaya başlan Cumhuriyetçi Parti üyeleri, Twitter'ın uygulamaya koyduğu yasağı kaldırdığını duyurdular. Arizona Temsilcisi Paul Gosar bu durumu şöyle aktardı: "Şu an Büyük Teknoloji Şirketlerinin görmenizi istemediği bomba haberi paylaşabilirsiniz."

Trump'ı aday gösteren Cumhuriyetçi Parti destekçileri, Twitter ve Facebook tarafından alınan bu kararın altında ise seçimin sonuçlarını dahi etkileyecek bu haberin paylaşılmasının engellenmesi, daha doğrusu sansür olarak gördüklerini söylemişlerdi.

Facebook ve Twitter ise haberde yer alan bilgilerin "komplo teorisi" olmaktan ileriye gitmediğinin altını sıkı sıkıya çizdiler. Haberde yer alan bilgilerin dayanağının "ismi verilmeyen FBI kaynakları" gibi muğlak zeminlerde gezdiğini belirten sosyal medya yetkilileri, seçim öncesinde böylesine bir haberin yayılmasını uygun görmediklerini kaydettiler.

Twitter Politika Şefi Vijaya Gadde, "Haber açıkça kullanıcı politikalarımızı ihlal ediyordu. Dahası kişisel bilgiler içeriyordu." açıklamasını yaptı. Kısaca Twitter, haberde Hunter Biden'a ait ev adresi ya da e-posta adresi gibi bilgilerin yer alması sebebiyle engellemeye gittiğini açıklamıştı. Haber üzerinde yapılan değişiklikler ve Cumhuriyetçi taraftan gelen baskılar sonrasında Twitter fikir değiştirmek durumunda kaldı.

Twitter'ın kurucusu Jake Dorsey ise Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bağlantı adresinin tamamen paylaşılmasını engellemek hataydı" ifadelerini kullandı. Engel yerine kullanıcıları çeşitli şekilde uyarabileceklerini belirten Dorsey, hata yaptıklarını dile getirmişti.

İkinci e-posta vakası

Donald Trump bir önceki seçimde Demokratların güçlü adaylarından Hillary Clinton ile seçim yarışına girmişti. Seçim öncesi anketlere göre Clinton, yüzde 91 gibi devasa bir oranla seçimi kazanan taraf olarak gösteriliyordu.

Hem eşinin başkanlığı döneminde hem de Obama yönetiminde aldığı görevler sırasında gündemi belirleyen insanlardan biri olan Hillary Clinton, bütün propaganda süresi boyunca önde götürdüğü seçimleri, yine e-posta olayıyla kaybetmişti.

Birçok eyalette oy verme işlemleri yeni başlamışken, Hillary Clinton'a ait kişisel e-posta yazışmaları internette yayılmıştı. E-postalarda yer alan kimi bilgiler, devlete ait bilgilerin kişisel hesapların üzerinden paylaşılması gibi detaylar, Clinton'ın seçimi kaybetmesindeki en önemli etken olarak gösterilmişti.

Yine bir seçim öncesinde, Demokrat Parti aday Joe Biden ve çevresine ait e-postaların gündeme gelmesinin etkisinin ne olacağı ise merak konusu oldu.