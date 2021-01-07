ABD Sosyal Medya Vergileri İçin Türkiye'yi Uyardı: Karşılık Veririz

ABD sosyal medya vergileri için Türkiye'yi uyardı. Geçtiğimiz yıl alınan yeni karar gereği sosyal medya şirketlerine dijital vergiler uygulama kararı alan Türkiye, Hindistan ve İtalya'ya ABD'den açıklama geldi: Dijital vergi ayrımcılığı düzenlenmezse misilleme gelir.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) yaptığı açıklamada, Hindistan, İtalya ve Türkiye tarafından kabul edilen dijital hizmet vergilerinin ABD şirketlerine ayrımcılık uyguladığını ve uluslararası vergi ilkeleriyle tutarsız olduğunu belirtti. Aynı zamanda ABD'nin olası misilleme ihtimallerinin önünü açtığını söyledi.

USTR, dijital vergilerle ilgili yeni soruşturmaların bulgularını yayınlayarak şu anda belirli önlemler almadıklarını ancak Hindistan, İtalya ve Türkiye için mevcut tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

USTR daha önce Fransız dijital vergilerine misilleme olarak; Fransız kozmetikleri, el çantaları ve diğer ithalatlara yıllık yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde yüzde 25'lik gümrük tarifesi uygulayacaklarını duyurmuştu. Buna benzer karşı bir vergilendirme sistemi bu üç ülkenin (Hindistan, İtalya ve Türkiye) ürünlerine getirilebilir.

USTR; Fransa, Hindistan, İtalya ve Türkiye tarafından uygulanan dijital vergilerin Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi büyük ABD teknoloji firmalarına ayrımcılık oluşmasına yol açtığını dile getirdi.

Son raporda ayrıca Hindistan, İtalyan ve Türk vergilerinin "mantıksız" ve bu vergilerin gelirler yerine şirketlere uygulanmasının, sınır ötesi uygulama ve vergi kesinliği sağlanamaması da dahil olmak üzere uluslararası vergilendirme ilkeleriyle "tutarsız" olduğu ifade edildi.

ABD sosyal medya vergileri için Türkiye'yi neden uyardı?

Kasım 2019'da Türkiye, dijital hizmetlerdeki yeni vergileri içeren vergi düzenlemelerine ilişkin yasaları kabul etti. Yönetmelik, dijital reklamcılık ve içerik için yüzde 7,5 vergiyi uygun buldu. Vergilendirme, herhangi bir dijital içeriğin dinlenmesine, izlenmesine veya indirilmesine izin veren tüm çevrimiçi reklam ve hizmetleri içerecek.

Ayrıca Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Amazon ve Google gibi ABD'li dijital devleri için uzun süredir 135'den fazla ülkeye uygun olacak dijital vergi yasalarını geliştirmeye çalışıyor. Buna karşılık her ülke kendi dijital vergisini yürürlüğe almaya başlamış durumda.

Türkiye'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen, sosyal medya devlerinin temsilci bulundurmadıkları için reklam yasağı ile karşı karşıya olduğunu görmüştük. Açıklamaya göre Ocak 2021 içinde temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verilecek. Türkiye’deki küçük ve büyük tüm işletmeler dahil olmak üzere herkes bu platformlara reklam veremeyecek.