Adalet Bakanı Barr, kredi raporlama şirketi Equifax'ın hacklenmesinde 4 Çinli askerin suçlandığını açıkladı. ABD yönetim kurulu, ülkenin en büyük 3 kredi raporlama şirketinden biri olan Equifax'a yönelik siber saldırıda, Çin ordusundan 4 askeri suçladı.

Adalet Bakanı William Barr, yaptığı basın toplantısında, 2017'de kredi raporlama şirketi Equifax'a yönelik yapılan, "ABD tarihin en büyük siber saldırısı" olarak bahsedilen hacklenme olayına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ülke nüfusunun yaklaşık yarısını etkileyen ABD tarihinin en büyük siber saldırısında, dışarıya sızan bilgiler arasında müşterilerin isimleri, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri ve sürücü belgelerinin bulunduğu kaydedilmişti.

ABD'nin en büyük siber saldırısını kim yaptı?

Söz konusu olayda yaklaşık 150 milyon ABD'linin verisinin sızdırıldığına dikkati çeken Barr, konuyla ilgili 4 Çinli askerin suçlandığını söyledi ve "Wu Zhiyong, Wang Qian, Xu Ke ve Liu Le" isimli 4 askerin ABD vatandaşlarının sosyal güvenlik ve ehliyet numaralarının da çalınması dahil toplam 9 suçla suçlandığını belirtti.

Yabancı bir ülkenin istihbarat görevlilerinin bu tür suçlamalara maruz kalmasının nadir bir durum olduğunun altını çizen Barr, "Bu olay, sadece Equifax'ta maddi zarara değil aynı zamanda milyonlarca ABD'linin mahremiyetine saldırdı ve insanlar kimlik hırsızlığının önüne geçmek için önlem almaya çalışırken fazladan para harcadı" şeklinde açıklamada bulundu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu, geçen yıl temmuzda, Equifax'ın, veri güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle 700 milyon dolar ceza ve tazminata mahkum edildiğini duyurmuştu.