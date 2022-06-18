Avrupa'nın Ardından Amerika da Tek Tip Şarj Aleti Kuralını Tartışıyor

Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlemanto'sunda kabul edilen yasaya göre yeni üretilecek olan tüm küçük ve orta ölçekli cihazlar USB-C girişi ile gelmek zorunda. Uzun süredir tek tip şarj girişi üzerinde çalışan Avrupa Birliği, çözümü Type-C girişte buldu. Tek tip şarj girişinin bu denli olmasının asıl sebebi ise elektronik atıkların şarj kabloları sebebiyle yüksek seviyelere ulaşması.

İki Amerikan senatörü tarafından Amerika Birleşik Devleti Ticaret Departmanı'na verilen açık mektupta Avrupa Birliği'nin tek tip şarj girişi kuralının Amerika'ya da getirilmesi istendi.

Senatörler gönderdikleri açık mektupta dünyadaki tüm önemli elektronik üreticilerinin Amerika'nın vereceği olası karara uyarak tek tip şarj aleti girişi üreteceğini vadetti. Ayrıca yeni kuralın getirilmesiyle dünyadaki elektronik atık sayılarının düşeceği, seri üretim sayesinde üretim masraflarının azalacağı ve geri dönüşüm işlemlerinin kolaylaştırılacağı belirtildi.

Tek Tip Şarj Aleti Girişinin Önemi

2024 yılında Avrupa Birliği'nde yürürlülüğe girmesi beklenen yasaya göre tek tip şarj aletine geçmek enerji tasarrufu, elektronik atık üretiminin azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kullanım kolaylığı gibi konularda büyük önem arz ediyor. Son yıllarda küresel ısınma ve iklim krizine karşı düzenledikleri COP26 gibi konferanslarda çevre sorunlarına karşı sıkı önlemler geliştiren Avrupa Birliği, yalnızca Type-C şarj aleti kullanımı kararından vazgeçecek gibi durmuyor.

Kendine özgü Lightning şarj girişi kullanan Apple ise karara şiddetle karşı çıkıyor. Avrupa ve Amerika'da halihazırdaki milyonlarca Apple kullanıcısının tek tip şarj aleti kararından kötü etkileneceğini belirten şirket, dönüşüm sonrası işlevsiz hale gelecek eski şarj aletlerinin de büyük bir elektronik atık oluşumuna sebebiyet vereceğini düşünüyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemiz de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun raporunda Avrupa Birliği'nin tek tip şarj aleti girişi kararını araştırarak gündemine aldı.

Peki sizce tek tip şarj aleti girişi ülkemize de gelmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.