ABD, TikTok'un Başarısını Engellemek İstiyor İddiası

Uzun süredir devam eden ABD ile TikTok arasındaki gerginlik en nihayetinde anlaşmayla sonlansa da, pek çok Çinli medya kuruluşu aynı şeyi düşünmüyor. Çinli kullanıcılara göre ABD'nin TikTok'a haksız bir iş anlaşması yapmaya zorladı.

Araştırmacılar tarafından bildirildiğine göre TikTok'un 2020'nin sonuna kadar yaklaşık bir milyar dolar gelir elde etmesi mümkün. TikTok'un bu şekilde büyümesi ABD hükümetini rahatsız ettiği ve ulusal güvenliği TikTok'u yasaklamak için bahane olarak kullandığı iddia edildi.

ChinaDaily tarafından ağır bir şekilde eleştirilen ABD hükümeti ve Başkan Trump, ulusal güvenliği TikTok'u durdurmak için bir silah olarak kullandı. Ayrıca Çinli gazete, ABD hükümetini meşru bir şirkete haksız anlaşma yapmaya zorlayan bir gangster'a benzetti.

Ulusal güvenlik, ABD'nin benzer şirketlerinden daha iyi performans gösteren yabancı bir şirketin yükselişini durdurmak istediğinde Washington için tercih edilen bir silah haline geldi. ABD'nin TikTok'a yaptığı şey, meşru bir şirkete mantıksız ve haksız bir iş anlaşması yapmaya zorlayan gangsterle neredeyse aynı.

TikTok satılmış olsa da yasaklanabilir: TikTok kime satıldı?

Bildiğiniz üzere bu hafta içerisinde TikTok şirketi ByteDance, Oracle ve Walmart ile ortaklık kurarak TikTok'un ABD operasyonlarını devretmeyi kabul etmişti. TikTok Global isimli ABD kökenli bir yan hizmet kuracak olan ByteDance ayrıca TikTok verileri haricinde teknolojisini ve algoritmasını paylaşmayacağının altını çiziyor.

TikTok satın alma anlaşmasının ABD ortağı olan Oracle ise kaynak kodunu ve tüm güncellemeleri kontrol etme yetkisine sahip olacağını söylemişti. TikTok'un Çince versiyonu Douyin aynı kaynak koda sahip olduğu için, ABD'nin Douyin'in operasyonunu inceleyebileceği düşünülüyor.