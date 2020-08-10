ABD, Türkiye'ye Seyahat Uyarısını 3. Seviyeye Çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye'de koronavirüs riskinin yüksek olduğunu ve ABD vatandaşlarının gerek olmadıkça Türkiye'ye seyahatlerini ertelemeleri gerektiğini vurguladı.

ABD: Türkiye'de Koronavirüs Riski Yüksek

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri resmi internet sitesinde Türkiye'nin 3. seviye risk grubunda olduğu paylaşıldı.

CDC tarafından hazırlanan sayfada şu cümlelere yer verildi:

"Türkiye'de hastalanırsanız ve tıbbi bakıma ihtiyacınız varsa, kaynaklar sınırlı olabilir. Ülkeye giriş koşulları ve gelen yolcular için zorunlu test veya karantina gibi kısıtlamalar hakkında ayrıntılar için Dışişleri Ofisi veya Türkiye Sağlık Bakanlığı veya ABD Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk İşleri Bürosu, Ülke Bilgileri sayfasına bakın.

Gideceğiniz yerdeki yerel politikalar, ülkeye girmenize izin verilmeden önce COVID-19 için test yaptırmanızı gerektirebilir. Varışta test sonucu pozitif çıkarsa, bir süre kendinizi izole etmeniz gerekebilir. Planlandığı gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeniz bile engellenebilir. Seyahatinizden önce test yaptırmayı düşünebilirsiniz."

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

9 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 240.804 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.844'e yükseldi.