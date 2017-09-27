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ABD, Ülkedeki Göçmenlerin Sosyal Medya Hesaplarını İnceleyecek

ABD, Ülkedeki Göçmenlerin Sosyal Medya Hesaplarını İnceleyecek
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede yaşayan göçmenlerin sosyal medya hesaplarını mercek altına alacak. Bakanlık, ikamet eden veya ABD vatandaşlığına geçen göçmenlerin; sosyal medya hesapları, paylaşımları, arama sonuçları ve kullanıcı isimleri dahil olmak üzere birçok konuda bilgi toplayacak.

ABD tarafından alınan bu karar, geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Ülkedeki terör tehditlerini tespit etmek amacıyla bazı yabancı ziyaretçilerden Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarıyla ilgili ayrıntılı bilgi isteneceği konuşuluyordu.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın aldığı kararla, ‘sosyal medya gözetimi’ ülkede yaşayan tüm göçmenler üzerinde etkili olacak.

Ülkedeki güvenlik birimlerinin raporları dahilinde yeni kurallar getiren İç Güvenlik Bakanlığı, San Bernardino saldırı sonrasında terörle mücadele şekillerini değiştirme kararı aldıklarını söyledi.

2015 yılında ABD'nin California eyaletinin San Bernardino kentindeki bir engelli merkezinde maskeli 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası güvenlik raporlarında, saldırganların katliamdan önce sosyal medya hesaplarından şiddet içerikli paylaşımlar yaptıkları ortaya çıkmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medya paylaşımlarını tek bir merkezde toplamamızı sağlayacak ‘sosyal medya tarama programı’ üzerinde çalışıyoruz. Pilot testlerin tamamlanmasından sonra daha detaylı bilgi vereceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

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Trump etkisiyle altı iyice kaynayan ABD kamuoyu, bakalım bu karara nasıl bir tepki verecek? 

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ETİKETLER: ABD sosyal medya denetimi

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