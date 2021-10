ABD, Çin ve Rusya Gibi Ülkelere Hack Araçlarının Satışını Yasakladı

ABD, ülkelere hack araç satışının önüne geçiyor. ABD, Çin ve Rusya dahil olmak üzere otoriter hükümetlere bilgisayar korsanlığı araçlarının satışını ulusal güvenlik ve terörle mücadele nedenleriyle yasaklayacak.

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, kötü niyetli siber faaliyetler için kullanılabilecek donanım ve yazılımların Çin ve Rusya da dahil olmak üzere otoriter rejimlere satışını veya ihracatını yasaklayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, siber güvenlik ürünlerinin ulusal güvenlik veya kitle imha silahları ile ilgili ülkelere ihracatının, bakanlığın Sanayi ve Güvenlik Bürosu'ndan (BIS) bir lisans gerektireceğini yazıyor.

ABD silah ambargosuna tabi olan ülkeler ve ABD tarafından insan hakları ihlalleri geçmişine sahip olduğu kabul edilen ülkeler aynı yasağa tabidir.

20 Ekim'den 90 gün sonra yürürlüğe girecek olan kural, ulusal güvenlik ve terörle mücadele gerekçeleriyle hayata geçiriliyor. Yabancı ajanların Amerikan işletmelerini, organizasyonlarını ve devlet kurumlarını hacklemek için ABD yapımı araçları kullanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığa bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Özel Vatandaşların ve diğer Kötü Amaçlı Siber Faaliyetlerin gözetiminde kullanılan öğeler üzerindeki ihracat denetimlerini sıkılaştırıyor." denildi.

