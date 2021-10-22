ABD, Çin ve Rusya Gibi Ülkelere Hack Araçlarının Satışını Yasakladı

ABD, ülkelere hack araç satışının önüne geçiyor. ABD, Çin ve Rusya dahil olmak üzere otoriter hükümetlere bilgisayar korsanlığı araçlarının satışını ulusal güvenlik ve terörle mücadele nedenleriyle yasaklayacak.

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, kötü niyetli siber faaliyetler için kullanılabilecek donanım ve yazılımların Çin ve Rusya da dahil olmak üzere otoriter rejimlere satışını veya ihracatını yasaklayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, siber güvenlik ürünlerinin ulusal güvenlik veya kitle imha silahları ile ilgili ülkelere ihracatının, bakanlığın Sanayi ve Güvenlik Bürosu'ndan (BIS) bir lisans gerektireceğini yazıyor.

ABD silah ambargosuna tabi olan ülkeler ve ABD tarafından insan hakları ihlalleri geçmişine sahip olduğu kabul edilen ülkeler aynı yasağa tabidir.

20 Ekim'den 90 gün sonra yürürlüğe girecek olan kural, ulusal güvenlik ve terörle mücadele gerekçeleriyle hayata geçiriliyor. Yabancı ajanların Amerikan işletmelerini, organizasyonlarını ve devlet kurumlarını hacklemek için ABD yapımı araçları kullanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığa bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Özel Vatandaşların ve diğer Kötü Amaçlı Siber Faaliyetlerin gözetiminde kullanılan öğeler üzerindeki ihracat denetimlerini sıkılaştırıyor." denildi.

#NEWS: Commerce's @BISgov tightens export controls on items used in surveillance of Private Citizens and other Malicious Cyber Activities.



More ⬇️ https://t.co/trsR5VKCKF — U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) October 20, 2021

ABD'den ülkelere hack araç satışını yasaklayan kanun

BIS yazılı açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, teknolojinin insan haklarını kötüye kullanmak veya diğer kötü niyetli siber faaliyetler yürütmek için kötüye kullanılmasına karşı çıkıyor ve bu yeni kurallar, ABD şirketlerinin otoriter uygulamaları körüklememesini sağlamaya yardımcı olacak" dedi.

Çin ve Rusya, yeni kuraldan etkilenecek en büyük iki ülke. Rus bilgisayar korsanları, elbette ABD güvenlik kurumlarına göre, genellikle ülkelerinin hükümetinin emriyle yıllardır ABD çıkarlarına saldırıyor.

Son zamanlarda ABD'deki bir işletmeye yönelik en dikkate değer Rus hacklerinden biri, dünya çapında hükümetler ve şirketlerle sözleşmeleri olan 3,5 milyar dolarlık bir şirket olan Siber Güvenlik devi FireEye'a karşıydı.

Başkan Biden kısa süre önce Vladimir Putin'e Rus fidye yazılımı saldırılarına karşı harekete geçmesini söyledi ve bu tür olayların "gerçek bir silahlı savaşa" yol açabileceği konusunda uyardı.

TechCrunch, ABD merkezli siber güvenlik araştırmacılarının yurt dışındaki meslektaşlarıyla iş birliği yapmasını veya yazılım üreticilerine kusurları ifşa etmesini engellemeyeceğinden, yeni kuralın siber savunma amaçlı yazılımları kapsamadığını belirtiyor.