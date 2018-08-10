ABD Uzay Gücü, 2020 Yılında Faaliyete Geçecek

Bilim kurgu dünyasının en popüler fantezilerinden birisi olan uzay orduları gerçek oluyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan silahlı kuvvetlerinin altı kolu olacak Uzay Gücü’nün 2020 yılında kurulacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayında, “Uzayda sadece Amerikan varlığının olması yetmez. Uzayda Amerikan hakimiyeti de olmalı” sözleriyle açıkladığı uzay gücü projesi, yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Konuyla ilgili Pentagon’da bir açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Silahlı kuvvetler tarihinin bir sonraki bölümünü yazmak için harekete geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Uzay Gücü’nü kurmak için doğru zaman geldi.” dedi.

Pence, Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılında Uzay Kuvvetleri Federal Dairesi kurulması planını ortaya koyan bir rapor yayınladığını söyledi. Söz konusu daire, atanacak Uzay Savunma Bakan Yardımcısı tarafından yönetilecek.

Çin’in 2007 yılında eski bir uyduyu vurmak için uzaya füze gönderdiğine vurgu yapan Pence, “Bizim düşmanlarımız uzayı zaten bir savaş alanına dönüştürdüler. Barış sadece güçten gelir ve Amerika Birleşik Devletleri kuracağı Uzay Gücü ile ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, uzay gücü projesinin uygulamaya konulabilmesi için önce ABD Kongresi'nin onayından geçmesi gerekiyor. Washington yönetimi ve Pentagon, Kongre’nin 70 yıl sonra ilk kez yeni bir askeri şube oluşturulması için onay vermesini istiyor.

Pence, Uzay Gücü’nün sıfırdan inşa edilmeyeceğini kaydetti. Silahlı kuvvetlerinin yeni kolu, ABD Hava Kuvvetleri’nin kaynaklarını kullanacak, ancak bazı çevreler bu durumun mevcut askeri şubeleri zayıflatacağını düşünüyor.

Trump’ın bir sonraki bütçe teklifinin Uzay Gücü için fon sağlamayı içerdiğini belirten Pence, önümüzdeki beş yıl içinde uzay güvenliği teknolojilerine 8 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi.