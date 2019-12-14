ABD ve Çin Arasında Anlaşma Sağlandı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan ABD ve Çin arasında anlaşmaya varıldı. Her iki ülke de ticari anlamda birbirlerini çok zorlamışlardı. İşte dünya ekonomisini derinden etkileyecek haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere bundan birkaç ay kadar önce hem ABD hem de Çin sert bir kavgaya tutuşmuştu. Özellikle de ABD'nin Huawei gibi son derece stratejik bir şirketi engellemesi bardağı taşıran son damla oldu. ABD tarafından yüksek vergi oranlarının gündeme getirilmesi ile ikili arasında ipler kopmuştu.

ABD ve Çin ticari anlaşmalar yaptı

Donald Trump bir işadamı olduğu için ABD ile ilgili çalışmalarında daha çok ticareti önemsiyor. Çin ile yaptığı mücadele ise ağırlıklı olarak ticaret üzerineydi.

Hem ABD'nin hem de tüm dünyanın Çin malları ile kaplandığını düşünen Donald Trump, yeni bir önlem aldı ve gümrük vergilerini %15 civarlarına çıkardı. Bundan rahatsız olan Çin ise abd'den ürün almama kararı verdi. Şimdi ise ikili arasında bir anlaşma yapıldı ve ABD, gümrük vergilerinden vazgeçti.

Çin ile yapılan anlaşmaya göre çin abd'den kümes hayvanları ve soya gibi çeşitli tarımsal ürünler alacak bu miktarın çok ciddi oranlarda olması bekleniyor. Ayrıca Çin, teknoloji transferi gibi konular üzerinde de çalışacak. Eğer ABD bu gümrük vergisini kaldırmasaydı, Çin 360 milyar dolar vergi ödemek zorunda kalacaktı.