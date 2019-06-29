ABD ve Çin Ticaret Savaşını Bitirebilir: Teknoloji Dünyası Umutlu

ABD tarihi boyunca önemli ölçüde dünya ticaretini domine etti. Ancak 2000’li yıllardan sonra karşısına Çin gibi oldukça güçlü bir ülke çıkınca işler biraz değişti. ABD-Çin ticaret savaşları, bu noktada başladı ve bir aksilik olmazsa yakında bitecek. Bu savaşta en büyük zararı elbetteki Huawei gördü.

ABD Başkanı Donald Trump G-20 zirvesinde Çin devlet başkanı ile görüştü. Yapılan görüşmeler Donald Trump tarafından açıklandığına göre oldukça olumlu geçti. Trump’ın Huawei ile ilgili ticari kara listeden çıkarılabilir açıklamasını yapılmasından hemen sonra, iki devlet arasında yumuşama olduğu anlaşıldı.

ABD ve Çin savaşı teknoloji dünyasını olumsuz etkiledi

Huawei ile ilgili çıkan ambargo kararından sonra kuruluş, çok zor zamanlar geçirmeye başladı. Özellikle de Google ve Android sistemlerinin Huawei desteğini bırakmasından sonra, Huawei için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Özellikle de şirketin kendi işletim sistemini kurmaya çalışması, umutları daha da azalttı.

Trump, "Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi bir iş olur. Buna tamamen açığız ve siz de buna tamamen açıksınız. Sanıyorum artık gerçekten muazzam olacak bir şeyler yapmaya devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Çin arasında geçen teknoloji savaşları, hiç kimseyi memnun etmiyordu. ABD'li şirketler bile, Huawei engellemesinden sonra 800 milyon müşterisini kaybetme engeli ile karşı karşıya kaldı. Muhtemelen yakın bir zamanda ticaret savaşları bitecek olsa bile, bu asla son değil. ABD, Çin ile uğraşmaya devam edecek gibi görünüyor.

Peki sizce de bu savaşın kazananı kim oldu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.